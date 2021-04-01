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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210401/vaktsinatsiya-1603827968.html
В Пекине вакцинировали 9,6 миллиона человек
В Пекине вакцинировали 9,6 миллиона человек
В столице Китая от COVID-19 вакцинировались 9,57 млн человек, - сообщили в четверг местные власти. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:49
2021-04-01T16:49
россия-китай: главное
здоровье - общество
пекин
китай
вакцинация
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МОСКВА, 1 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". В столице Китая от COVID-19 вакцинировались 9,57 млн человек, - сообщили в четверг местные власти.Согласно данным, по состоянию на среду в городе было использовано 15,39 миллиона доз отечественных вакцин.В середине марта этого года в китайской столице стартовала программа вакцинации от коронавируса пожилых, не имеющих серьезных хронических заболеваний.Иностранные граждане в Пекине теперь также могут подать заявку на вакцинацию, - сообщила Канцелярия по иностранным делам городского правительства.
https://ria.ru/20210327/vaktsiny-1603115746.html
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здоровье - общество, пекин, китай, вакцинация

В Пекине вакцинировали 9,6 миллиона человек

16:49 01.04.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 1 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". В столице Китая от COVID-19 вакцинировались 9,57 млн человек, - сообщили в четверг местные власти.
Согласно данным, по состоянию на среду в городе было использовано 15,39 миллиона доз отечественных вакцин.
В середине марта этого года в китайской столице стартовала программа вакцинации от коронавируса пожилых, не имеющих серьезных хронических заболеваний.
Иностранные граждане в Пекине теперь также могут подать заявку на вакцинацию, - сообщила Канцелярия по иностранным делам городского правительства.
Упаковка средства для борьбы с вирусом COVID-19 производства китайской фармацевтической фирмы Sinopharm - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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Россия-Китай: ГлавноеЗдоровье - ОбществоПекинКитайВакцинация
 
 
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