https://ria.ru/20210401/vaktsinatsiya-1603827968.html

В Пекине вакцинировали 9,6 миллиона человек

В Пекине вакцинировали 9,6 миллиона человек

В столице Китая от COVID-19 вакцинировались 9,57 млн человек, - сообщили в четверг местные власти. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:49

2021-04-01T16:49

2021-04-01T16:49

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пекин

китай

вакцинация

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МОСКВА, 1 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". В столице Китая от COVID-19 вакцинировались 9,57 млн человек, - сообщили в четверг местные власти.Согласно данным, по состоянию на среду в городе было использовано 15,39 миллиона доз отечественных вакцин.В середине марта этого года в китайской столице стартовала программа вакцинации от коронавируса пожилых, не имеющих серьезных хронических заболеваний.Иностранные граждане в Пекине теперь также могут подать заявку на вакцинацию, - сообщила Канцелярия по иностранным делам городского правительства.

https://ria.ru/20210327/vaktsiny-1603115746.html

пекин

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, пекин, китай, вакцинация