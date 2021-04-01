https://ria.ru/20210401/vaktsinatsiya-1603827968.html
В Пекине вакцинировали 9,6 миллиона человек
В Пекине вакцинировали 9,6 миллиона человек
В столице Китая от COVID-19 вакцинировались 9,57 млн человек, - сообщили в четверг местные власти. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:49
2021-04-01T16:49
2021-04-01T16:49
россия-китай: главное
здоровье - общество
пекин
китай
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193973_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_92abd7c5ea823308846079c7f5587d76.jpg
МОСКВА, 1 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". В столице Китая от COVID-19 вакцинировались 9,57 млн человек, - сообщили в четверг местные власти.Согласно данным, по состоянию на среду в городе было использовано 15,39 миллиона доз отечественных вакцин.В середине марта этого года в китайской столице стартовала программа вакцинации от коронавируса пожилых, не имеющих серьезных хронических заболеваний.Иностранные граждане в Пекине теперь также могут подать заявку на вакцинацию, - сообщила Канцелярия по иностранным делам городского правительства.
https://ria.ru/20210327/vaktsiny-1603115746.html
пекин
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193973_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_f1eade8f8d17fd2284ac1c6b41161d9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, пекин, китай, вакцинация