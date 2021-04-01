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СМИ: Байден поручил вывести часть военных сил из Персидского залива
СМИ: Байден поручил вывести часть военных сил из Персидского залива
Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части военных сил из Персидского залива, в рамках этого плана уже были передислоцированы... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:17
2021-04-01T16:17
2021-04-01T16:48
персидский залив
министерство обороны сша
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части военных сил из Персидского залива, в рамках этого плана уже были передислоцированы не менее трех батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Патриот", пишет в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников."Президент Байден дал указание начать вывод части военных сил из региона Персидского залива в рамках первых шагов по переориентации глобального военного присутствия США с Ближнего Востока", - пишет газета.В рамках этой стратегии, как отмечается, Соединенные Штаты уже перебросили "по меньшей мере три батареи ЗРК "Патриот", в том числе ту, которая была дислоцирована на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии, и размещена несколько лет назад для защиты американских военных сил".
https://ria.ru/20210401/lavrov-1603808461.html
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