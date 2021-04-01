https://ria.ru/20210401/slozhnosti-1603807886.html

Заммэра Москвы рассказал о сложностях прокладки Большого кольца метро

Заммэра Москвы рассказал о сложностях прокладки Большого кольца метро

Строительство участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро от станции "Хорошевская" до "Мневников" велось в условиях сложной гидрогеологии и... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:33

2021-04-01T15:33

2021-04-01T19:15

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Строительство участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро от станции "Хорошевская" до "Мневников" велось в условиях сложной гидрогеологии и потребовало применения ряда специальных технических решений, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.В четверг мэр Москвы Сергей Собянин открыл на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена две новые станции: "Мневники" и "Народное Ополчение". Новые станции стали 240-й и 241-й в московском метро. На БКЛ станции стали 11-й и 12-й соответственно."Участок Большой кольцевой линии метро со станциями "Народное Ополчение" и "Мневники" возводился в условиях сложной гидрогеологии. Кроме того, проходка перегонных тоннелей между станциями в сторону "Мневников" велась под каналом имени Москвы и вблизи опор эстакады развязки на пересечении Краснопресненского проспекта с улицей Народного Ополчения. В общей сложности в пик строительства на обеих строительных площадках было задействовано более 3,5 тысяч строителей", - рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба.Как указывается в сообщении, строительство обеих станций велось открытым способом. При возведении станции "Народное Ополчение", помимо выноса большого количества инженерных сетей из зоны строительства, в ходе устройства котлована из-за сложной гидрогеологии и подвижных грунтов использовался специальный метод водопонижения, локальной цементации и глубокой заморозки почвы.До конца года на западном участке БКЛ должно завершиться строительство станций "Терехово" и "Кунцевская".

https://realty.ria.ru/20210401/mnevniki-1603770071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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