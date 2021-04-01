https://ria.ru/20210401/nagiev-1603750301.html

"Неприятен", — сценарист "Чикатило" высказался о Нагиеве в роли маньяка

"Неприятен", — сценарист "Чикатило" высказался о Нагиеве в роли маньяка

Алексей Гравицкий, написавший сценарий к сериалу Сарика Андреасяна "Чикатило", в интервью изданию "СтарХит" рассказал, что думает об исполнении Дмитрием... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:49

2021-04-01T11:49

2021-04-01T11:49

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Алексей Гравицкий, написавший сценарий к сериалу Сарика Андреасяна "Чикатило", в интервью изданию "СтарХит" рассказал, что думает об исполнении Дмитрием Нагиевым роли самого известного маньяка СССР. Он отметил, что когда писал сценарий, то не подстраивал образ маньяка под конкретного артиста. По мнению Алексея Гравицкого, это неправильно. "Когда мы писали сценарий, то видели образ и создавали его на бумаге. Писать, держа в голове какого-то конкретного артиста, дело неблагодарное. Во-первых, начинаешь подстраивать образ под актера, а это не нужно. Во-вторых, в голове можно нарисовать себе любой каст, но кастингом не авторы занимаются, так что держать в голове конкретного артиста — занятие дурацкое и бесперспективное", — считает сценарист. Премьера "Чикатило" состоялась в онлайн-кинотеатре Okko 18 марта. В основе драмы, состоящей из восьми эпизодов, лежит реальная история двойной жизни маньяка Чикатило и расследования его преступлений.

https://ria.ru/20210318/nagiev-1601844843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, ссср, кино и сериалы, новости культуры, сарик андреасян, дмитрий нагиев