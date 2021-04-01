https://ria.ru/20210401/nagiev-1603750301.html
"Неприятен", — сценарист "Чикатило" высказался о Нагиеве в роли маньяка
"Неприятен", — сценарист "Чикатило" высказался о Нагиеве в роли маньяка
Алексей Гравицкий, написавший сценарий к сериалу Сарика Андреасяна "Чикатило", в интервью изданию "СтарХит" рассказал, что думает об исполнении Дмитрием... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:49
2021-04-01T11:49
2021-04-01T11:49
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Алексей Гравицкий, написавший сценарий к сериалу Сарика Андреасяна "Чикатило", в интервью изданию "СтарХит" рассказал, что думает об исполнении Дмитрием Нагиевым роли самого известного маньяка СССР. Он отметил, что когда писал сценарий, то не подстраивал образ маньяка под конкретного артиста. По мнению Алексея Гравицкого, это неправильно. "Когда мы писали сценарий, то видели образ и создавали его на бумаге. Писать, держа в голове какого-то конкретного артиста, дело неблагодарное. Во-первых, начинаешь подстраивать образ под актера, а это не нужно. Во-вторых, в голове можно нарисовать себе любой каст, но кастингом не авторы занимаются, так что держать в голове конкретного артиста — занятие дурацкое и бесперспективное", — считает сценарист. Премьера "Чикатило" состоялась в онлайн-кинотеатре Okko 18 марта. В основе драмы, состоящей из восьми эпизодов, лежит реальная история двойной жизни маньяка Чикатило и расследования его преступлений.
https://ria.ru/20210318/nagiev-1601844843.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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шоу-бизнес, ссср, кино и сериалы, новости культуры, сарик андреасян, дмитрий нагиев
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Алексей Гравицкий, написавший сценарий к сериалу Сарика Андреасяна "Чикатило", в интервью изданию "СтарХит" рассказал
, что думает об исполнении Дмитрием Нагиевым роли самого известного маньяка СССР.
"Дмитрий добавил к образу своих красок. Но самое главное — он создал образ, не вызывающий симпатии. Чикатило в кадре неприятен, ему не хочется сопереживать. Это было заложено в сценарии, и Дмитрий блестяще это считал и воплотил. На мой взгляд, в создании образа Чикатило это самое важное", — прокомментировал Гравицкий.
Он отметил, что когда писал сценарий, то не подстраивал образ маньяка под конкретного артиста. По мнению Алексея Гравицкого, это неправильно.
"Когда мы писали сценарий, то видели образ и создавали его на бумаге. Писать, держа в голове какого-то конкретного артиста, дело неблагодарное. Во-первых, начинаешь подстраивать образ под актера, а это не нужно. Во-вторых, в голове можно нарисовать себе любой каст, но кастингом не авторы занимаются, так что держать в голове конкретного артиста — занятие дурацкое и бесперспективное", — считает сценарист.
Премьера "Чикатило" состоялась в онлайн-кинотеатре Okko 18 марта. В основе драмы, состоящей из восьми эпизодов, лежит реальная история двойной жизни маньяка Чикатило и расследования его преступлений.