https://ria.ru/20210401/migranty-1603870411.html

В ООН ответили на слова Захаровой о мигрантах на границе США и Мексики

В ООН ответили на слова Захаровой о мигрантах на границе США и Мексики

ООН помогает мексиканским мигрантам, дожидающимся проведения необходимых процедур по депортации из США, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T20:35

2021-04-01T20:35

2021-04-01T20:35

мария захарова

стефан дюжаррик

мексика

оон

сша

в мире

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ООН, 1 апр - РИА Новости. ООН помогает мексиканским мигрантам, дожидающимся проведения необходимых процедур по депортации из США, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разворачивающийся в США на границе с Мексикой миграционный кризис требует срочного вмешательства ООН. В переполненных депортационных изоляторах сейчас находятся порядка 18 тысяч несовершеннолетних, указала она. Действия Вашингтона в части обращения с мигрантами в центрах временного содержания, в особенности с несовершеннолетними, можно квалифицировать как грубое нарушение международных правозащитных обязательств, добавила Захарова."Мы говорили об этом здесь, о том, как ООН помогает мигрантам в Мексике, которым приходится ожидать иммиграционных слушаний, проходящих в США", - заявил Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Захаровой."Мы оказали гуманитарную помощь в целом, работая с мексиканским правительством. Мы также очень четко высказались против лишения свободы мигрантов и других лиц в США", - добавил он.

https://ria.ru/20210127/migratsiya-1594798607.html

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мария захарова, стефан дюжаррик, мексика, оон, сша, в мире