Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/migranty-1603870411.html
В ООН ответили на слова Захаровой о мигрантах на границе США и Мексики
В ООН ответили на слова Захаровой о мигрантах на границе США и Мексики
ООН помогает мексиканским мигрантам, дожидающимся проведения необходимых процедур по депортации из США, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T20:35
2021-04-01T20:35
мария захарова
стефан дюжаррик
мексика
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595292895_0:87:1767:1081_1920x0_80_0_0_adabccebe6c7a89e5911dd212358ed77.jpg
ООН, 1 апр - РИА Новости. ООН помогает мексиканским мигрантам, дожидающимся проведения необходимых процедур по депортации из США, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разворачивающийся в США на границе с Мексикой миграционный кризис требует срочного вмешательства ООН. В переполненных депортационных изоляторах сейчас находятся порядка 18 тысяч несовершеннолетних, указала она. Действия Вашингтона в части обращения с мигрантами в центрах временного содержания, в особенности с несовершеннолетними, можно квалифицировать как грубое нарушение международных правозащитных обязательств, добавила Захарова."Мы говорили об этом здесь, о том, как ООН помогает мигрантам в Мексике, которым приходится ожидать иммиграционных слушаний, проходящих в США", - заявил Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Захаровой."Мы оказали гуманитарную помощь в целом, работая с мексиканским правительством. Мы также очень четко высказались против лишения свободы мигрантов и других лиц в США", - добавил он.
https://ria.ru/20210127/migratsiya-1594798607.html
мексика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595292895_176:0:1767:1193_1920x0_80_0_0_c8343c35392c62015a259ca896a4cfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, стефан дюжаррик, мексика, оон, сша, в мире

В ООН ответили на слова Захаровой о мигрантах на границе США и Мексики

20:35 01.04.2021
 
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре / Перейти в фотобанкМашина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
Машина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 1 апр - РИА Новости. ООН помогает мексиканским мигрантам, дожидающимся проведения необходимых процедур по депортации из США, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разворачивающийся в США на границе с Мексикой миграционный кризис требует срочного вмешательства ООН. В переполненных депортационных изоляторах сейчас находятся порядка 18 тысяч несовершеннолетних, указала она. Действия Вашингтона в части обращения с мигрантами в центрах временного содержания, в особенности с несовершеннолетними, можно квалифицировать как грубое нарушение международных правозащитных обязательств, добавила Захарова.
"Мы говорили об этом здесь, о том, как ООН помогает мигрантам в Мексике, которым приходится ожидать иммиграционных слушаний, проходящих в США", - заявил Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Захаровой.
"Мы оказали гуманитарную помощь в целом, работая с мексиканским правительством. Мы также очень четко высказались против лишения свободы мигрантов и других лиц в США", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 14:53
Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
 
Мария ЗахароваСтефан ДюжаррикМексикаООНСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния