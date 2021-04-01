https://ria.ru/20210401/mendeleevskaya-olimpiada-shkolnikov-1603772084.html

Круглый стол о 55 Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Круглый стол о 55 Международной Менделеевской олимпиаде по химии

7 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Знания объединяют: 55-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии".

2021-04-01T12:41

2021-04-01T12:41

2021-04-01T12:41

анонсы

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Задать вопросУчастники:- исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр ЧЕРЕДНИК; - декан химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Оргкомитета ММО-55 Степан КАЛМЫКОВ; - президент Международного олимпийского комитета по химии, профессор Будапештского университета Габор МАГЬЯРФАЛВИ (Венгрия);- председатель совета директоров МХК "ЕвроХим" Игорь НЕЧАЕВ;- доцент химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, вдова основателя ММО В.В. Лунина Наталия КУЗНЕЦОВА; - победитель ММО-54 и первый обладатель премии им. академика В.В. Лунина Илья ЧАЙКА.Модераторы:- профессор химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр ГЛАДИЛИН;- начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.Несколько десятилетий уникальный образовательный проект собирает национальные команды юных химиков почти из 30-ти стран, в том числе из всех бывших республик СССР. Каково место ММО в системе международных предметных олимпиад? Что дает победа этой олимпиаде? Как идет подготовка? Каковы основные условия участия? Кто из российских школьников представит нашу страну в этом году?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы