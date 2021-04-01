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Круглый стол о 55 Международной Менделеевской олимпиаде по химии
Круглый стол о 55 Международной Менделеевской олимпиаде по химии
7 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Знания объединяют: 55-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии".
2021-04-01T12:41
2021-04-01T12:41
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Задать вопросУчастники:- исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр ЧЕРЕДНИК; - декан химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Оргкомитета ММО-55 Степан КАЛМЫКОВ; - президент Международного олимпийского комитета по химии, профессор Будапештского университета Габор МАГЬЯРФАЛВИ (Венгрия);- председатель совета директоров МХК "ЕвроХим" Игорь НЕЧАЕВ;- доцент химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, вдова основателя ММО В.В. Лунина Наталия КУЗНЕЦОВА; - победитель ММО-54 и первый обладатель премии им. академика В.В. Лунина Илья ЧАЙКА.Модераторы:- профессор химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр ГЛАДИЛИН;- начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.Несколько десятилетий уникальный образовательный проект собирает национальные команды юных химиков почти из 30-ти стран, в том числе из всех бывших республик СССР. Каково место ММО в системе международных предметных олимпиад? Что дает победа этой олимпиаде? Как идет подготовка? Каковы основные условия участия? Кто из российских школьников представит нашу страну в этом году?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о 55 Международной Менделеевской олимпиаде по химии

12:41 01.04.2021
 
Читать ria.ru в
7 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Знания объединяют: 55-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии".
Задать вопрос

Участники:
- исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр ЧЕРЕДНИК;
- декан химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Оргкомитета ММО-55 Степан КАЛМЫКОВ;
- президент Международного олимпийского комитета по химии, профессор Будапештского университета Габор МАГЬЯРФАЛВИ (Венгрия);
- председатель совета директоров МХК "ЕвроХим" Игорь НЕЧАЕВ;
- доцент химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, вдова основателя ММО В.В. Лунина Наталия КУЗНЕЦОВА;
- победитель ММО-54 и первый обладатель премии им. академика В.В. Лунина Илья ЧАЙКА.

Модераторы:
- профессор химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр ГЛАДИЛИН;
- начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

Несколько десятилетий уникальный образовательный проект собирает национальные команды юных химиков почти из 30-ти стран, в том числе из всех бывших республик СССР. Каково место ММО в системе международных предметных олимпиад? Что дает победа этой олимпиаде? Как идет подготовка? Каковы основные условия участия? Кто из российских школьников представит нашу страну в этом году?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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