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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603799209.html
Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19
Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19
Около 100 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на лечении в стационарах РФ, 250 тысяч получают помощь амбулаторно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:53
2021-04-01T14:59
распространение коронавируса
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россия
коронавирусы
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Около 100 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на лечении в стационарах РФ, 250 тысяч получают помощь амбулаторно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что, тем не менее, достаточно большое количество населения получает лечение именно от коронавирусной инфекции. На стационарном лечении находится около 100 тысяч пациентов и 250 тысяч получают помощь амбулаторно", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация являются теми двумя ключевыми моментами, которые позволят избежать третьей волны коронавирусной инфекции, добавил министр."Поэтому нужно быть по-прежнему осторожным и все-таки прийти на вакцинальный пункт", - добавил он.
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коронавирус в россии, россия, коронавирусы, михаил мурашко, общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

14:53 01.04.2021 (обновлено: 14:59 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работникво временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работникво временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Около 100 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на лечении в стационарах РФ, 250 тысяч получают помощь амбулаторно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что, тем не менее, достаточно большое количество населения получает лечение именно от коронавирусной инфекции. На стационарном лечении находится около 100 тысяч пациентов и 250 тысяч получают помощь амбулаторно", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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Соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация являются теми двумя ключевыми моментами, которые позволят избежать третьей волны коронавирусной инфекции, добавил министр.
"Поэтому нужно быть по-прежнему осторожным и все-таки прийти на вакцинальный пункт", - добавил он.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияКоронавирусыМихаил МурашкоОбщество
 
 
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