https://ria.ru/20210401/gazoprovod-1603800404.html

В районе строительства "Северного потока — 2" заметили военные корабли

В районе строительства "Северного потока — 2" заметили военные корабли

Оператор строительства газопровода "Северный поток — 2", компания Nord Stream 2 AG заявила о повышении активности иностранных военных кораблей и самолетов в... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:58

2021-04-01T14:58

2021-04-01T20:20

nord stream 2 ag

в мире

северный поток — 2

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Оператор строительства газопровода "Северный поток — 2", компания Nord Stream 2 AG заявила о повышении активности иностранных военных кораблей и самолетов в районе проведения работ.Так, 28 марта 2021 года в охранной зоне трубоукладчика "Фортуна" появилась неопознанная подводная лодка. Еще один инцидент случился на следующий день. По словам директора филиала компании Андрея Минина, 29 марта вокруг "Фортуны" по кругу ходил боевой корабль польских ВМС. В этой ситуации судно обеспечения "Спасатель Карев" было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая его.Активность проявляют и гражданские суда иностранных государств, которые, как заметила компания, нарушают охранную зону, опасно приближаются к барже и не реагируют на запросы экипажа. Например, 22 февраля в район работ у датского острова Борнхольм вошло польское рыболовецкое судно, которое пришлось оттеснять от российского трубоукладчика. "Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях, как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый в истории беспрецедентный случай подобного рода", — говорится в заявлении Nord Stream 2 AG.Ранее компания сообщила, что проект уже готов на 95 процентов. Осталось проложить около 120 километров труб. Задействованы два судна — "Фортуна" и "Академик Черский"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в нем, работы останавливали примерно на год.Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.

https://ria.ru/20210401/gazoprovod-1603786813.html

https://ria.ru/20210401/protest-1603756416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2" Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2" 2021-04-01T14:58 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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nord stream 2 ag, в мире, северный поток — 2