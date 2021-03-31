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Прокуратура проверит информацию о трупах животных в Енисее
Прокуратура проверит информацию о трупах животных в Енисее
Региональная прокуратура организовала проверку по сообщениям в соцсетях о плавающих трупах животных в Енисее под Красноярском. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:42
2021-03-31T15:42
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Региональная прокуратура организовала проверку по сообщениям в соцсетях о плавающих трупах животных в Енисее под Красноярском.Ранее в социальной сети Facebook депутат горсовета Красноярска сообщил, что возле Енисея нашли несанкционированное захоронение домашних животных. По его данным, "фактически в черте города за мостом 777" кто-то складировал туши. Он добавил, что трупы животных фактически плавают в небольшой заводи Енисея, вместо того, чтобы отправиться на термическое обезвреживание. По его словам, готовятся срочные обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру."Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку. К проверке будут привлечены специалисты службы по ветеринарному надзору края. Будет дана оценка деятельности ОМС (органа местного самоуправления - ред.) по осуществлению земельного контроля на данной территории. Будут привлечены другие контролирующие органы для оценки загрязнения водного объекта и влияния отходов на качество питьевой воды", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, происшествия

Прокуратура проверит информацию о трупах животных в Енисее

15:42 31.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района.
Вид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района. - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Региональная прокуратура организовала проверку по сообщениям в соцсетях о плавающих трупах животных в Енисее под Красноярском.
Ранее в социальной сети Facebook депутат горсовета Красноярска сообщил, что возле Енисея нашли несанкционированное захоронение домашних животных. По его данным, "фактически в черте города за мостом 777" кто-то складировал туши. Он добавил, что трупы животных фактически плавают в небольшой заводи Енисея, вместо того, чтобы отправиться на термическое обезвреживание. По его словам, готовятся срочные обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру.
"Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку. К проверке будут привлечены специалисты службы по ветеринарному надзору края. Будет дана оценка деятельности ОМС (органа местного самоуправления - ред.) по осуществлению земельного контроля на данной территории. Будут привлечены другие контролирующие органы для оценки загрязнения водного объекта и влияния отходов на качество питьевой воды", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Котенок - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 21:30
Названа смертельная для домашних животных ошибка хозяев
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КрасноярскПроисшествия
 
 
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