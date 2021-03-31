https://ria.ru/20210331/zhivotnye-1603646539.html

Прокуратура проверит информацию о трупах животных в Енисее

Прокуратура проверит информацию о трупах животных в Енисее

Региональная прокуратура организовала проверку по сообщениям в соцсетях о плавающих трупах животных в Енисее под Красноярском. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:42

2021-03-31T15:42

2021-03-31T15:42

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Региональная прокуратура организовала проверку по сообщениям в соцсетях о плавающих трупах животных в Енисее под Красноярском.Ранее в социальной сети Facebook депутат горсовета Красноярска сообщил, что возле Енисея нашли несанкционированное захоронение домашних животных. По его данным, "фактически в черте города за мостом 777" кто-то складировал туши. Он добавил, что трупы животных фактически плавают в небольшой заводи Енисея, вместо того, чтобы отправиться на термическое обезвреживание. По его словам, готовятся срочные обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру."Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку. К проверке будут привлечены специалисты службы по ветеринарному надзору края. Будет дана оценка деятельности ОМС (органа местного самоуправления - ред.) по осуществлению земельного контроля на данной территории. Будут привлечены другие контролирующие органы для оценки загрязнения водного объекта и влияния отходов на качество питьевой воды", - говорится в сообщении прокуратуры региона.

https://ria.ru/20210330/koshki-1603536003.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, происшествия