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Заседание правительства с участием Владимира Путина
Заседание правительства с участием Владимира Путина
Владимир Путин проводит заседание правительства в режиме видеоконференции. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:19
2021-03-31T14:19
2021-03-31T14:23
россия
глеб никитин
алексей текслер
марат хуснуллин
владимир путин
нижегородская область
челябинская область
политика
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Владимир Путин проводит заседание правительства в режиме видеоконференции.Основная тема — финансирование программ развития регионов. С докладами выступают вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов.
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LIVE: Путин проводит совещание с членами Правительства
LIVE: Путин проводит совещание с членами Правительства
2021-03-31T14:19
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PT36M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, россия, глеб никитин, алексей текслер, марат хуснуллин, владимир путин, нижегородская область, челябинская область, политика