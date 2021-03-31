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Заседание правительства с участием Владимира Путина
Заседание правительства с участием Владимира Путина
Владимир Путин проводит заседание правительства в режиме видеоконференции. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:19
2021-03-31T14:23
россия
глеб никитин
алексей текслер
марат хуснуллин
владимир путин
нижегородская область
челябинская область
политика
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Владимир Путин проводит заседание правительства в режиме видеоконференции.Основная тема — финансирование программ развития регионов. С докладами выступают вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов.
россия
нижегородская область
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LIVE: Путин проводит совещание с членами Правительства
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видео, россия, глеб никитин, алексей текслер, марат хуснуллин, владимир путин, нижегородская область, челябинская область, политика
Заседание правительства с участием Владимира Путина
Владимир Путин проводит заседание правительства в режиме видеоконференции.
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Заседание правительства с участием Владимира Путина

14:19 31.03.2021 (обновлено: 14:23 31.03.2021)
 
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Владимир Путин проводит заседание правительства в режиме видеоконференции.
Основная тема — финансирование программ развития регионов. С докладами выступают вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов.
 
РоссияГлеб НикитинАлексей ТекслерМарат ХуснуллинВладимир ПутинНижегородская областьЧелябинская областьПолитика
 
 
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