https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603640209.html

В Липецкую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19

В Липецкую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19

Очередная партия вакцины "Спутник-V" поступила в Липецкую область, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:17

2021-03-31T15:17

2021-03-31T15:17

липецкая область

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Очередная партия вакцины "Спутник-V" поступила в Липецкую область, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на сегодняшний день от коронавируса в Липецкой области однократно привиты 74,6 тысячи человек. Второй компонент вакцины получили 55,3 тысячи жителей региона.Артамонов отметил, что пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в 29 прививочных пунктах региона, а также в передвижных мобильных пунктах – они располагаются у крупных торговых центров и в местах массового скопления людей.Прививку может сделать любой желающий, перед вакцинацией врач проведет общий осмотр пациента.

https://ria.ru/20210323/vybrosy-1602495716.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, игорь артамонов