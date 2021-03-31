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В Липецкую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19
В Липецкую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19
Очередная партия вакцины "Спутник-V" поступила в Липецкую область, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:17
2021-03-31T15:17
2021-03-31T15:17
липецкая область
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Очередная партия вакцины "Спутник-V" поступила в Липецкую область, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на сегодняшний день от коронавируса в Липецкой области однократно привиты 74,6 тысячи человек. Второй компонент вакцины получили 55,3 тысячи жителей региона.Артамонов отметил, что пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в 29 прививочных пунктах региона, а также в передвижных мобильных пунктах – они располагаются у крупных торговых центров и в местах массового скопления людей.Прививку может сделать любой желающий, перед вакцинацией врач проведет общий осмотр пациента.
https://ria.ru/20210323/vybrosy-1602495716.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости
. Очередная партия вакцины "Спутник-V
" поступила в Липецкую область, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на сегодняшний день от коронавируса в Липецкой области однократно привиты 74,6 тысячи человек. Второй компонент вакцины получили 55,3 тысячи жителей региона.
Артамонов отметил, что пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в 29 прививочных пунктах региона, а также в передвижных мобильных пунктах – они располагаются у крупных торговых центров и в местах массового скопления людей.
Прививку может сделать любой желающий, перед вакцинацией врач проведет общий осмотр пациента.
"Вакцинация – самый простой и быстрый способ побороть инфекцию. Прививочная кампания в области идёт хорошими темпами. Все поставки вакцины быстро осваиваются, а, значит, всё больше людей получают иммунитет", – сказал Артамонов.