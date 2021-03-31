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Липецкая область
https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603640209.html
В Липецкую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19
В Липецкую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19
Очередная партия вакцины "Спутник-V" поступила в Липецкую область, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:17
2021-03-31T15:17
липецкая область
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Очередная партия вакцины "Спутник-V" поступила в Липецкую область, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на сегодняшний день от коронавируса в Липецкой области однократно привиты 74,6 тысячи человек. Второй компонент вакцины получили 55,3 тысячи жителей региона.Артамонов отметил, что пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в 29 прививочных пунктах региона, а также в передвижных мобильных пунктах – они располагаются у крупных торговых центров и в местах массового скопления людей.Прививку может сделать любой желающий, перед вакцинацией врач проведет общий осмотр пациента.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, игорь артамонов

В Липецкую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19

15:17 31.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТЦ "Кунцево Плаза"
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Очередная партия вакцины "Спутник-V" поступила в Липецкую область, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на сегодняшний день от коронавируса в Липецкой области однократно привиты 74,6 тысячи человек. Второй компонент вакцины получили 55,3 тысячи жителей региона.
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Артамонов отметил, что пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в 29 прививочных пунктах региона, а также в передвижных мобильных пунктах – они располагаются у крупных торговых центров и в местах массового скопления людей.
Прививку может сделать любой желающий, перед вакцинацией врач проведет общий осмотр пациента.
"Вакцинация – самый простой и быстрый способ побороть инфекцию. Прививочная кампания в области идёт хорошими темпами. Все поставки вакцины быстро осваиваются, а, значит, всё больше людей получают иммунитет", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииИгорь Артамонов
 
 
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