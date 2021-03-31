В Краснодарском крае мужчине дали 12 лет за убийство 28-летней давности
КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Суд на Кубани приговорил мужчину к 12 годам колонии по делу об убийстве 28-летней давности, которое было совершено во время ограбления супружеской пары в Краснодаре, сообщает СУСК по краю.
"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему Валерию Шкуре. Он признан виновным в убийстве супружеской пары, совершенном группой лиц в 1993 году в городе Краснодаре (пп. "а, з, н" ст. 102 УК РСФСР в ред. закона РСФСР №4510-1 от 18.02.1993) и разбойном нападении группой лиц (пп. "а, б, в, е" ст. 146 УК РСФСР в ред. закона РСФСР №4510-1 от 18.02.1993)", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в марте 1993 года фигурант предложил брату и знакомому совершить убийство проживавшей по соседству супружеской пары ради драгоценностей и денег. Отмечается, что злоумышленники проникли в дом к соседям и убили их, похитив после этого драгоценности, часы, бытовую технику и деньги на общую сумму свыше 4,5 миллиона рублей по курсу 1993 года, которые впоследствии разделили между собой и скрылись.
Обвиняемый, которому на данный момент уже исполнилось 58 лет, скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В декабре 2019 года полиция задержала его в Москве, на период следствия он был взят под стражу. Второй участник нападения ещё находится в федеральном розыске, а третий уже умер.
"Приговором суда Шкуре назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - добавляется в релизе. Приговор в законную силу пока не вступил.
Как уточнили в Краснодарском краевом суде, данный срок был назначен мужчине по статье УК РСФСР об убийстве, в то время как от отбывания наказания по статье о групповом разбое, предусматривавшей 8 лет лишения свободы, он был освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.