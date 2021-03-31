https://ria.ru/20210331/stroitelstvo-1603612417.html

В Воронежской области рассказали о строительстве спортсооружений

В Воронежской области рассказали о строительстве спортсооружений

Около 1,7 миллиарда рублей будет направлено в этом году по адресной инвестиционной программе на строительство спортивных сооружений в Воронежской области,... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:21

2021-03-31T13:21

2021-03-31T14:19

воронежская область

владимир нетесов

единая россия

воронежская областная дума

бобров

борисоглебск

воронеж

общество

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ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Около 1,7 миллиарда рублей будет направлено в этом году по адресной инвестиционной программе на строительство спортивных сооружений в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума.В целом объем бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2021 год составит более 15 миллиардов рублей. При этом 8,6 миллиарда из них - средства региональной казны. Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, депутатам удалось добиться существенного увеличения финансирования областной адресной инвестиционной программы на 2021 год по ряду направлений."В бюджете на текущий год изначально по различным программам предусматривалось строительство спортсооружений в муниципальных образованиях региона на сумму более 500 миллионов рублей. После корректировки бюджета туда были включены объекты на сумму еще почти 1,2 миллиарда рублей, причем это финансирование исключительно из областной казны. В новой редакции заложены средства как на дальнейшее строительство и реконструкцию ряда объектов, уже включенных в программу, так и появление совершенно новых", – подчеркнул Нетесов.В частности, почти 480 миллионов рублей в этом году корректировкой заложено на реконструкцию стадиона спорткомплекса "Факел" в Воронеже. Около 162 миллионов рублей удалось включить по предложениям депутатского корпуса на строительство плавательного бассейна в Боброве. Также в 2021 году в адресную инвестпрограмму включено строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Борисоглебске. Там 140 миллионов рублей из более чем 330 миллионов на этот год также заложены первой корректировкой бюджета.Как отметил председатель комитета Воронежской облдумы по физической культуре и спорту, региональный координатор проекта "Детский спорт" Александр Пешиков, депутатский корпус продолжит работу по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры и реализации проектов в области физической культуры и спорта."В числе приоритетных задач – не только строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры в Воронежской области, но и популяризация здорового образа жизни, физкультуры и спорта, особенно среди детей и подростков. На это направлен и проект "Единой России" "Детский спорт", в рамках которого строятся стадионы, обновляются спортзалы в школах, открываются спортивные площадки вблизи жилых домов, развивается система ГТО, проводятся турниры по различным видам игрового спорта, мастер-классы с чемпионами", – сказал Пешиков.

https://ria.ru/20210331/poryadok-1603587111.html

https://ria.ru/20210325/sotspodderzhka-1602866310.html

бобров

борисоглебск

воронеж

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владимир нетесов, единая россия, воронежская областная дума, бобров, борисоглебск, воронеж, общество