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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210331/sotrudnichestvo-1603581621.html
Липецкая область намерена развивать сотрудничество с Белоруссией
Липецкая область намерена развивать сотрудничество с Белоруссией
Липецкая область намерена расширить сотрудничество с республикой Беларусь в дорожном строительстве, проектировании социальных объектов и сельском хозяйстве,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:10
2021-03-31T11:10
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Липецкая область намерена расширить сотрудничество с республикой Беларусь в дорожном строительстве, проектировании социальных объектов и сельском хозяйстве, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания совместной рабочей группы в формате видеоконференции с министром финансов Белоруссии Юрием Селиверстовым.По словам главы региона, в рамках заседания были подведены итоги реализации мероприятий в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах сотрудничества между Беларусью и Липецкой областью в 2019-2020 годах. По итогам заседания был сформирован новый план на 2021-2023 годы, который направлен на дальнейшее увеличение экспорта и продвижение интересов липецких производителей на белорусском рынке.Артамонов отметил, что республика Беларусь на протяжении последних лет является ведущим торговым партнёром Липецкой области среди стран СНГ. Доля Белоруссии в общем внешнеторговом обороте области составляет 4,6%. В 2020 году внешнеторговый оборот Липецкой области с Белоруссией составил 201,6 миллионов долларов. Экспорт Липецкой области в Беларусь за 2020 год составил 131,7 миллионов долларов. Главные товарные группы экспорта – чёрные металлы, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, изделия из чёрных металлов. Импорт из Белоруссии в Липецкую область в 2020 году составил 69,9 миллионов долларов (увеличение на 5,3% относительно 12 месяцев 2019 года). Структура импорта представлена котлами, оборудованием и механическими устройствами, их частями, изделиями из чёрных металлов, древесиной и изделиями из неё, древесным углем."Потенциал сотрудничества между Липецкой областью и республикой Беларусь очень высокий. Уверен, что наше взаимодействие будет ещё более эффективным. В частности, мы будем расширять сотрудничество в дорожном строительстве, проектировании социальных объектов и, конечно, в сельском хозяйстве", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210317/eksport-1601685313.html
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игорь артамонов

Липецкая область намерена развивать сотрудничество с Белоруссией

11:10 31.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Липецкая область намерена расширить сотрудничество с республикой Беларусь в дорожном строительстве, проектировании социальных объектов и сельском хозяйстве, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания совместной рабочей группы в формате видеоконференции с министром финансов Белоруссии Юрием Селиверстовым.
По словам главы региона, в рамках заседания были подведены итоги реализации мероприятий в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах сотрудничества между Беларусью и Липецкой областью в 2019-2020 годах. По итогам заседания был сформирован новый план на 2021-2023 годы, который направлен на дальнейшее увеличение экспорта и продвижение интересов липецких производителей на белорусском рынке.
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 17:18Липецкая область
Экспорт липецкой агропродукции в 2020 году вырос на 44 процента
Артамонов отметил, что республика Беларусь на протяжении последних лет является ведущим торговым партнёром Липецкой области среди стран СНГ. Доля Белоруссии в общем внешнеторговом обороте области составляет 4,6%. В 2020 году внешнеторговый оборот Липецкой области с Белоруссией составил 201,6 миллионов долларов. Экспорт Липецкой области в Беларусь за 2020 год составил 131,7 миллионов долларов. Главные товарные группы экспорта – чёрные металлы, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, изделия из чёрных металлов. Импорт из Белоруссии в Липецкую область в 2020 году составил 69,9 миллионов долларов (увеличение на 5,3% относительно 12 месяцев 2019 года). Структура импорта представлена котлами, оборудованием и механическими устройствами, их частями, изделиями из чёрных металлов, древесиной и изделиями из неё, древесным углем.
"Потенциал сотрудничества между Липецкой областью и республикой Беларусь очень высокий. Уверен, что наше взаимодействие будет ещё более эффективным. В частности, мы будем расширять сотрудничество в дорожном строительстве, проектировании социальных объектов и, конечно, в сельском хозяйстве", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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