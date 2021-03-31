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В Приамурье ребенок получил ожоги из-за кварцевания в палате больницы
В Приамурье ребенок получил ожоги из-за кварцевания в палате больницы
Ребенок в Амурской области получил ожоги глаз и рук в Ромненской больнице из-за того, что медики нарушили порядок проведения кварцевания, руководству лечебного... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:56
2021-03-31T13:56
2021-03-31T13:56
здоровье - общество
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мар – РИА Новости. Ребенок в Амурской области получил ожоги глаз и рук в Ромненской больнице из-за того, что медики нарушили порядок проведения кварцевания, руководству лечебного учреждения внесено представление, материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы, сообщает прокуратура Амурской области."Установлено, что медицинским персоналом больницы в нарушение закона не обеспечен контроль за работой кварцевой лампы в палате во время уборки. В результате бездействия по контролю за проведением кварцевания, ребенку причинен вред здоровью в виде ожогов рук и глаз. В настоящее время состояние девочки удовлетворительное... Прокуратура района (Ромненского района региона - ред.) внесла представление исполняющему обязанности главного врача (больницы - ред.). Прокурор района направил материалы проверки в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц Ромненской больницы", - сообщает прокуратура Амурской области.
https://ria.ru/20201002/kvartsevanie-1578085492.html
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здоровье - общество, амурская область, происшествия