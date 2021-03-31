https://ria.ru/20210331/prestuplenie-1603485375.html

"Учтет прошлые промахи". Чем грозит соседство с уголовниками

"Учтет прошлые промахи". Чем грозит соседство с уголовниками

Под Омском убийца изнасиловал знакомую через несколько дней после того, как освободился. В Тюменской области судимая одиннадцать раз за кражи женщина напала на... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T08:00

2021-03-31T08:00

2021-03-31T11:33

виктор мохов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

убийство

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Под Омском убийца изнасиловал знакомую через несколько дней после того, как освободился. В Тюменской области судимая одиннадцать раз за кражи женщина напала на приятеля с молотком — ее снова могут оправить за решетку. Меры по контролю за отсидевшими срок уголовниками не удерживают их от рецидивов. А люди, живущие по соседству, находятся в постоянном страхе. Как контролируют преступников, вышедших на волю, и почему они не спешат исправляться — в материале РИА Новости."Предоставлены сами себе"Пятого марта 28-летний житель села Седельниково Омской области, проведший в колонии больше девяти лет за убийство, освободился. Через неделю он изнасиловал 35-летнюю знакомую прямо на глазах у ее пожилой матери. Обеим угрожал убийством. "Сотрудники полиции разыскивали его за неявку в отдел для отметки, ходили по знакомым. В итоге застали его на месте преступления", — рассказали РИА Новости в СУ СК по Омской области. Рецидивиста заключили под стражу.Это не единичный случай. В Ялуторовске Тюменской области в конце марта возбудили уголовное дело за "умышленное причинение злоровью вреда средней тяжести": 37-летняя женщина ударила несколько раз молотком по лицу своего гостя, а затем сама же обратилась в больницу. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. До суда ее отпустили под подписку о невыезде. В межмуниципальном отделе МВД "Ялуторовский" нам сообщили, что конфликт произошел во время совместного распития спиртного. У женщины уже одиннадцать судимостей. "В основном все по 158 статье УК ("Кража"). Последняя в 2016-м — отсидела два года. Под надзором не находилась: по закону его устанавливают только за тяжкие преступления".На учет в уголовно-исполнительные инспекции (УИИ, входит в структуру ФСИН) ставят, как правило, тех, кого освободили условно-досрочно. А также тех, кому смягчили наказание. "Например, суд может заменить лишение свободы принудительными работами. Контроль осуществляют в том числе участковые", — комментирует адвокат Екатерина Тютюнникова.Отбывавшие срок за тяжкие преступления, рецидивисты, а также осужденные за правонарушения против несовершеннолетних находятся под административным надзором. "Им нельзя посещать массовые мероприятия, покидать место жительства в определенное время суток, выезжать за установленную территорию", — продолжает юрист. Они обязаны несколько раз в месяц отмечаться в отделении полиции. За нарушение — как административная (19.24 КоАП), так и уголовная (314 УК, лишение свободы до года) ответственность.Однако далеко не всех это останавливает. По информации МВД, в прошлом году почти 60 процентов совершивших преступления, более 492 тысяч человек, пошли на рецидив. Екатерина Тютюнникова перечислила основные причины такого положения дел: "Безработица, алкоголь и наркотики. За решеткой эти люди теряют способность реально воспринимать окружающую действительность".При этом для поддержки освободившихся из мест заключения предусмотрены некоторые меры. "Можно получить статус безработного и пособие в соответствии со стажем работы в центрах занятости, — уточняет адвокат. — В центрах социальной адаптации помогут с восстановлением утерянных документов, временным жильем, питанием, предметами первой необходимости. А также дадут юридическую консультацию". Но многие об этом и не слышали.Более того, некоторые целенаправленно пытаются вернуться за решетку. "Ведь им уже известно, что будет дальше. Человек, по сути, стремится в тепличные условия. Не нужно думать, как заработать на еду, аренду жилья и прочее. Способность принимать решения самостоятельно практически утрачивается", — объясняет врач-психиатр, заведующий отделением принудительного лечения Психоневрологического диспансера Ростовской области Алексей Бобков."Навсегда останется уголовником"Руководитель пермской межрегиональной общественной организации "Выбор" Анна Каргапольцева в беседе с РИА Новости отметила: ситуация в регионах разная.Каргапольцева считает, что в тюрьмах и колониях нужны воспитательные беседы. "Нельзя, чтобы люди окончательно теряли связь с внешним миром. Ведь в обществе есть стигматизация: человек с судимостью навсегда в глазах окружающих останется уголовником, как бы он ни пытался исправиться. Что и говорить, зачастую таких на работу не берут"."Решил избавиться от свидетелей"Чтобы минимизировать рецидивы, следует усилить контроль. "ФСИН помогают полицейские. У сотрудников МВД своих проблем хватает: нагрузка с годами увеличилась", — говорит РИА Новости эксперт-криминалист из Санкт-Петербурга, профайлер Дмитрий Кирюхин. Он пятнадцать лет проработал в уголовном розыске МВД, а потом — в Следственном комитете. "В советские времена на контроле у участкового и оперуполномоченных было 15 тысяч человек, теперь больше 30 тысяч", — уточняет Кирюхин.В СССР участковый присматривал за всеми: от мелких хулиганов до совершивших особо тяжкие преступления. "Наведывались четко по регламенту к каждому поднадзорному, расспрашивали близких насчет поведения. При необходимости оформляли в лечебно-трудовой профилакторий, привлекали к ответственности по статье за тунеядство, — продолжает эксперт. — Отправляли на "стройки народного хозяйства" — там поднадзорные жили рядом с предприятием, на котором работали, отмечались ежедневно на КПП. За три опоздания условный срок могли заменить на реальный. А теперь бывает, преступник вышел на свободу — и ищи-свищи. Случай в Омской области в этом смысле показательный".Кирюхин приводит пример из личного опыта — историю маньяка Дмитрия Вороненко. В 90-х его судили за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, в начале 2000-х он сел за изнасилование двух девушек. Отбывал наказание в "Крестах". В марте 2005-го, через три года и три месяца после ареста, его освободили по УДО. Отправили домой — на Украину. Но никто не проверил, добрался ли он до места назначения.Вороненко задержали в 2007-м. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. В содеянном он не раскаялся. Сейчас отбывает пожизненный срок в ИК "Полярная сова".Кирюхин назвал еще одно отличие советской системы наказаний: тех, кто совершил убийство неумышленно, отделяли от рецидивистов. Если, к примеру, парень, защищавший девушку, попадет на зону, где отбывает срок серийный убийца, у него сломается психика, замечает собеседник.Выровнять ситуацию можно, увеличив личный состав МВД, полагает Кирюхин. Люди часто задаются вопросом, насколько хорошо контролируют особо опасных поднадзорных. Так, в начале марта жители Рязанской области нервничали из-за освобождения "скопинского маньяка" Виктора Мохова. Он должен был в течение трех рабочих дней встать на учет. Однако Мохов тут же нарушил правила: поехал в Москву давать интервью.В 2005-м Мохова приговорили к семнадцати годам колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек — Кати Мартыновой и Лены Самохиной. Он несколько лет удерживал их в плену. Самохина родила от него двоих детей. После колонии ему назначили административный надзор на шесть лет по месту жительства: нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, дважды в месяц надо отмечаться в местной полиции.Но Мохов это сразу проигнорировал. "Риск, что он возьмется за старое, высок. Учтет прошлые промахи, и мы можем получить кучу пропавших девушек", — высказывает мнение Кирюхин. Интервью "скопинского маньяка", где он рассуждал о своих жертвах, проверяют в СК по поручению Александра Бастрыкина. Теперь Мохов на особом контроле. Очень важно, подчеркивает Кирюхин, чтобы и остальных поднадзорных, в том числе особо опасных, не упускали из виду.

https://ria.ru/20201020/raschleniteli-1580527295.html

https://ria.ru/20191015/1559756608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, убийство, общество