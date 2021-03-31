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Совфед одобрил закон о госзащите сотрудников СВР и Росгвардии
Совфед одобрил закон о госзащите сотрудников СВР и Росгвардии
Совет Федерации одобрил в среду закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:27
2021-03-31T15:32
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии.Законопроект внесен был правительством в декабре прошлого года. Изменения предлагаются в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".Документ расширяет круг лиц, подлежащих госзащите в соответствии с указанным федеральным законом: к ним будут относится федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных сил Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки РФ - участники специальных операций.Также уточняется, что госзащите подлежат и сотрудники войск Росгвардии РФ, которые принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон о госзащите сотрудников СВР и Росгвардии

15:27 31.03.2021 (обновлено: 15:32 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии.
Законопроект внесен был правительством в декабре прошлого года. Изменения предлагаются в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".
Документ расширяет круг лиц, подлежащих госзащите в соответствии с указанным федеральным законом: к ним будут относится федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных сил Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки РФ - участники специальных операций.
Также уточняется, что госзащите подлежат и сотрудники войск Росгвардии РФ, которые принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 12:32
В Росгвардии создали военно-политическое управление
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Совет Федерации РФОбщество
 
 
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