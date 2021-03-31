https://ria.ru/20210331/pravookhraniteli-1603642267.html

Совфед одобрил закон о госзащите сотрудников СВР и Росгвардии

Совфед одобрил закон о госзащите сотрудников СВР и Росгвардии

Совет Федерации одобрил в среду закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:27

2021-03-31T15:27

2021-03-31T15:32

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии.Законопроект внесен был правительством в декабре прошлого года. Изменения предлагаются в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".Документ расширяет круг лиц, подлежащих госзащите в соответствии с указанным федеральным законом: к ним будут относится федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных сил Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки РФ - участники специальных операций.Также уточняется, что госзащите подлежат и сотрудники войск Росгвардии РФ, которые принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.

https://ria.ru/20210324/rosgvardiya-1602616918.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, общество