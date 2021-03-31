В Воронежской области изменили порядок выплат на детей от 3 до 7 лет
11:35 31.03.2021 (обновлено: 12:21 31.03.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы изменили порядок выплаты пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сделав его более гибким для нуждающихся семей, сообщает заксобрание.
Соответствующие изменения в региональный закон "Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" были внесены на девятом заседании Воронежской областной думы.
"В 2020 году по инициативе президента Владимира Путина была разработана новая мера социальной поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Семьям, чей среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе, стала предоставляться ежемесячная денежная выплата. Ее размер на каждого ребенка в семье составил половину величины регионального прожиточного минимума для детей", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
По его словам, новыми положениями закона предусмотрен дифференцированный подход к начислению этих пособий. В зависимости от уровня нуждаемости малообеспеченной семьи выплата будет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50%, как было изначально.
Пятьдесят процентов регионального прожиточного минимума на детей теперь утверждены в качестве базового размера пособия. Если начисление такого базового пособия не позволит поднять доход семьи до регионального прожиточного минимума на каждого ее члена, то выплата будет назначаться в размере 75%. Если же и в этом случае семья не сможет выйти из числа нуждающихся, то выплата будет назначаться в размере 100% на каждого ребенка.
"Законом также установлено, что размер выплат будет пересчитан с 1 января этого года. Для этого гражданам необходимо будет только подать заявление на предоставление этой меры соцподдержки через портал госуслуг, МФЦ или управление социальной защиты населения по месту жительства. Сделать это можно будет с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. В общем порядке необходимые сведения будут запрашиваться органами соцзащиты самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия", – пояснила председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.
Как отметил Нетесов, на финансирование ежемесячной выплаты в 2021 году изначально было предусмотрено более 2,7 миллиарда рублей, в том числе более 400 миллионов рублей – из средств региона. По предварительной оценке, исходя из нового порядка выплаты в 2021 году потребуются дополнительные расходы в сумме около 3 миллиардов рублей.