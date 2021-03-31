https://ria.ru/20210331/poryadok-1603587111.html

В Воронежской области изменили порядок выплат на детей от 3 до 7 лет

В Воронежской области изменили порядок выплат на детей от 3 до 7 лет

Депутаты Воронежской областной думы изменили порядок выплаты пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сделав его более гибким для нуждающихся семей,... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:35

2021-03-31T11:35

2021-03-31T12:21

воронежская область

воронежская областная дума

общество

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ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы изменили порядок выплаты пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сделав его более гибким для нуждающихся семей, сообщает заксобрание.Соответствующие изменения в региональный закон "Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" были внесены на девятом заседании Воронежской областной думы.По его словам, новыми положениями закона предусмотрен дифференцированный подход к начислению этих пособий. В зависимости от уровня нуждаемости малообеспеченной семьи выплата будет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50%, как было изначально.Пятьдесят процентов регионального прожиточного минимума на детей теперь утверждены в качестве базового размера пособия. Если начисление такого базового пособия не позволит поднять доход семьи до регионального прожиточного минимума на каждого ее члена, то выплата будет назначаться в размере 75%. Если же и в этом случае семья не сможет выйти из числа нуждающихся, то выплата будет назначаться в размере 100% на каждого ребенка.Как отметил Нетесов, на финансирование ежемесячной выплаты в 2021 году изначально было предусмотрено более 2,7 миллиарда рублей, в том числе более 400 миллионов рублей – из средств региона. По предварительной оценке, исходя из нового порядка выплаты в 2021 году потребуются дополнительные расходы в сумме около 3 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210322/dtp-1602273458.html

https://ria.ru/20210317/turizm-1601619516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская областная дума, общество