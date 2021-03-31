https://ria.ru/20210331/poezdki-1603564793.html

Госдума обсудит меры по защите россиян при поездках за рубеж

Госдума обсудит меры по защите россиян при поездках за рубеж

Госдума обсудит с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом меры по защите россиян во время отпускных поездок за границу, предложения по итогам передадут в... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:26

2021-03-31T09:26

2021-03-31T09:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна семенова

коронавирусы

здоровье - общество

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Госдума обсудит с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом меры по защите россиян во время отпускных поездок за границу, предложения по итогам передадут в оперштаб, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Накануне заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне.В своём Telegram-канале Володин отметил, что до начала майских праздников было бы правильно проанализировать, готовы ли открывающиеся страны принимать у себя туристов из России."Все это необходимо сделать, прежде всего, чтобы защитить наших граждан во время поездок за рубеж, избежать третьей волны пандемии, о которой говорит Минздрав. Со своей стороны, в Государственной Думе обсудим этот вопрос с профильными ведомствами: Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом. Предложения передадим в оперативный штаб по борьбе с COVID-19", - написал Володин.Кроме того, Володин заявлял, что прежде чем приглашать российских туристов на отдых в свои страны, властям этих государств следует пустить российских специалистов, чтобы они оценили эпидемиологическую безопасность и местное здравоохранение для россиян.

https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603441193.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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