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Госдума обсудит меры по защите россиян при поездках за рубеж
Госдума обсудит меры по защите россиян при поездках за рубеж
Госдума обсудит с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом меры по защите россиян во время отпускных поездок за границу, предложения по итогам передадут в... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:26
2021-03-31T09:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна семенова
коронавирусы
здоровье - общество
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Госдума обсудит с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом меры по защите россиян во время отпускных поездок за границу, предложения по итогам передадут в оперштаб, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Накануне заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне.В своём Telegram-канале Володин отметил, что до начала майских праздников было бы правильно проанализировать, готовы ли открывающиеся страны принимать у себя туристов из России."Все это необходимо сделать, прежде всего, чтобы защитить наших граждан во время поездок за рубеж, избежать третьей волны пандемии, о которой говорит Минздрав. Со своей стороны, в Государственной Думе обсудим этот вопрос с профильными ведомствами: Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом. Предложения передадим в оперативный штаб по борьбе с COVID-19", - написал Володин.Кроме того, Володин заявлял, что прежде чем приглашать российских туристов на отдых в свои страны, властям этих государств следует пустить российских специалистов, чтобы они оценили эпидемиологическую безопасность и местное здравоохранение для россиян.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, коронавирусы, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, вячеслав володин, в мире

Госдума обсудит меры по защите россиян при поездках за рубеж

09:26 31.03.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Госдума обсудит с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом меры по защите россиян во время отпускных поездок за границу, предложения по итогам передадут в оперштаб, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Накануне заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне.
В своём Telegram-канале Володин отметил, что до начала майских праздников было бы правильно проанализировать, готовы ли открывающиеся страны принимать у себя туристов из России.
"Все это необходимо сделать, прежде всего, чтобы защитить наших граждан во время поездок за рубеж, избежать третьей волны пандемии, о которой говорит Минздрав. Со своей стороны, в Государственной Думе обсудим этот вопрос с профильными ведомствами: Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом. Предложения передадим в оперативный штаб по борьбе с COVID-19", - написал Володин.
Кроме того, Володин заявлял, что прежде чем приглашать российских туристов на отдых в свои страны, властям этих государств следует пустить российских специалистов, чтобы они оценили эпидемиологическую безопасность и местное здравоохранение для россиян.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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