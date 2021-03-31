https://ria.ru/20210331/pelageya-1603499521.html

"Глаз не оторвать": в Сети обсуждают Пелагею в "голом" костюме

"Глаз не оторвать": в Сети обсуждают Пелагею в "голом" костюме

Певица Пелагея разместила в Instagram видео, на котором тренируется в облегающем костюме телесного цвета. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T00:33

2021-03-31T00:33

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развод

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шоубиз

пелагея

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певица Пелагея разместила в Instagram видео, на котором тренируется в облегающем костюме телесного цвета.В ролике исполнительница привязана к деревянному тренажеру и пытается поймать баланс, а заодно привести мышцы в тонус. Для тренировки она выбрала спортивный костюм из кроп-топа и леггинсов светло-бежевого цвета, близкого к оттенку кожи артистки, из-за чего возник эффект "голого" тела.Поклонники отмечают, что Пелагея после развода с хоккеистом Иваном Телегиным пришла в отличную форму."Вы красотка, глаз не оторвать", "У Пелагеи все супер: и голос, и фигура", "Невероятная. Удачи", — пишут они в комментариях. Телегин и Пелагея поженились летом 2016 года, у них родилась дочка Таисия. В 2019-м пара объявила о расставании. Тогда певица написала в Instagram, что надеется "решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено". Официально пара развелась в декабре прошлого года.

https://rsport.ria.ru/20210319/telegin-1601925935.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, пелагея