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"Глаз не оторвать": в Сети обсуждают Пелагею в "голом" костюме
"Глаз не оторвать": в Сети обсуждают Пелагею в "голом" костюме
Певица Пелагея разместила в Instagram видео, на котором тренируется в облегающем костюме телесного цвета. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T00:33
2021-03-31T00:33
развод
стиль жизни
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
шоубиз
пелагея
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певица Пелагея разместила в Instagram видео, на котором тренируется в облегающем костюме телесного цвета.В ролике исполнительница привязана к деревянному тренажеру и пытается поймать баланс, а заодно привести мышцы в тонус. Для тренировки она выбрала спортивный костюм из кроп-топа и леггинсов светло-бежевого цвета, близкого к оттенку кожи артистки, из-за чего возник эффект "голого" тела.Поклонники отмечают, что Пелагея после развода с хоккеистом Иваном Телегиным пришла в отличную форму."Вы красотка, глаз не оторвать", "У Пелагеи все супер: и голос, и фигура", "Невероятная. Удачи", — пишут они в комментариях. Телегин и Пелагея поженились летом 2016 года, у них родилась дочка Таисия. В 2019-м пара объявила о расставании. Тогда певица написала в Instagram, что надеется "решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено". Официально пара развелась в декабре прошлого года.
https://rsport.ria.ru/20210319/telegin-1601925935.html
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развод, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, пелагея

"Глаз не оторвать": в Сети обсуждают Пелагею в "голом" костюме

00:33 31.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Пелагея выступает на 2-м Благотворительном рок-фестивале "Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям" в поддержку фонда Доктора Лизы "Справедливая помощь" в клубе Stadium в Москве
Певица Пелагея выступает на 2-м Благотворительном рок-фестивале Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям в поддержку фонда Доктора Лизы Справедливая помощь в клубе Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певица Пелагея разместила в Instagram видео, на котором тренируется в облегающем костюме телесного цвета.
"И душой, и телом готовимся к предстоящим концертам", — написала она.
В ролике исполнительница привязана к деревянному тренажеру и пытается поймать баланс, а заодно привести мышцы в тонус. Для тренировки она выбрала спортивный костюм из кроп-топа и леггинсов светло-бежевого цвета, близкого к оттенку кожи артистки, из-за чего возник эффект "голого" тела.
Поклонники отмечают, что Пелагея после развода с хоккеистом Иваном Телегиным пришла в отличную форму.
"Вы красотка, глаз не оторвать", "У Пелагеи все супер: и голос, и фигура", "Невероятная. Удачи", — пишут они в комментариях.
Телегин и Пелагея поженились летом 2016 года, у них родилась дочка Таисия. В 2019-м пара объявила о расставании. Тогда певица написала в Instagram, что надеется "решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено". Официально пара развелась в декабре прошлого года.
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