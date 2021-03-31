https://ria.ru/20210331/pavodki-1603649323.html

МЧС заявило об угрозе весенних паводков для пяти тысяч населенных пунктов

МЧС заявило об угрозе весенних паводков для пяти тысяч населенных пунктов

В зону подтопления из-за весенних паводков попадают около 5 тысяч населенных пунктов, где живет порядка 1,5 миллиона человек, сообщил глава МЧС РФ Евгений... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:52

2021-03-31T15:52

2021-03-31T15:52

евгений зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В зону подтопления из-за весенних паводков попадают около 5 тысяч населенных пунктов, где живет порядка 1,5 миллиона человек, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.По его словам, непростая паводковая ситуация может сложиться в регионах Сибири, Урала, Поволжья. Прогнозируются заторы на реках Амур, Енисей, Северная Двина, Лена и реках Волжско-Камского водного бассейна."В зону возможного подтопления подпадает порядка 5 тысяч населенных пунктов с населением около 1,5 миллионов человек", - сказал Зиничев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

https://realty.ria.ru/20210327/pavodok-1603023525.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество