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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210331/nedvizhimost-1603602532.html
Почти 50 тысяч объектов недвижимости проверят в Подмосковье
Почти 50 тысяч объектов недвижимости проверят в Подмосковье
Почти 50 тысяч объектов недвижимости расположенных в СНТ Подмосковья проверят на предмет легальности строения, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:35
2021-03-31T12:35
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Почти 50 тысяч объектов недвижимости расположенных в СНТ Подмосковья проверят на предмет легальности строения, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений.Как отметили в пресс-службе ведомства, с начала 2021 года для выявления объектов недвижимости без регистрации, на территории садоводческих товариществ и землях для индивидуального жилищного строительства Подмосковья было проверено свыше 32 тысяч участков."На осмотренных участках зафиксировано 48,8 тысяч объектов недвижимости, легальность которых предстоит выяснить рабочим группам администраций городских округов Московской области", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.По ее словам, больше всего земельных участков охватили в Рузском городском округе, где муниципальные инспекторы осмотрели 1673 земельных участка, в Одинцовском округе - 1414 земельных участков и городском округе Клин - 1366 участков.
https://ria.ru/20210329/stroitelstvo-1603314843.html
московская область (подмосковье)
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жилье, московская область (подмосковье)

Почти 50 тысяч объектов недвижимости проверят в Подмосковье

12:35 31.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЖилые дома в СНТ
Жилые дома в СНТ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Почти 50 тысяч объектов недвижимости расположенных в СНТ Подмосковья проверят на предмет легальности строения, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений.
Как отметили в пресс-службе ведомства, с начала 2021 года для выявления объектов недвижимости без регистрации, на территории садоводческих товариществ и землях для индивидуального жилищного строительства Подмосковья было проверено свыше 32 тысяч участков.
"На осмотренных участках зафиксировано 48,8 тысяч объектов недвижимости, легальность которых предстоит выяснить рабочим группам администраций городских округов Московской области", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
По ее словам, больше всего земельных участков охватили в Рузском городском округе, где муниципальные инспекторы осмотрели 1673 земельных участка, в Одинцовском округе - 1414 земельных участков и городском округе Клин - 1366 участков.
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