https://ria.ru/20210331/nedvizhimost-1603602532.html

Почти 50 тысяч объектов недвижимости проверят в Подмосковье

Почти 50 тысяч объектов недвижимости проверят в Подмосковье

Почти 50 тысяч объектов недвижимости расположенных в СНТ Подмосковья проверят на предмет легальности строения, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:35

2021-03-31T12:35

2021-03-31T12:35

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Почти 50 тысяч объектов недвижимости расположенных в СНТ Подмосковья проверят на предмет легальности строения, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений.Как отметили в пресс-службе ведомства, с начала 2021 года для выявления объектов недвижимости без регистрации, на территории садоводческих товариществ и землях для индивидуального жилищного строительства Подмосковья было проверено свыше 32 тысяч участков."На осмотренных участках зафиксировано 48,8 тысяч объектов недвижимости, легальность которых предстоит выяснить рабочим группам администраций городских округов Московской области", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.По ее словам, больше всего земельных участков охватили в Рузском городском округе, где муниципальные инспекторы осмотрели 1673 земельных участка, в Одинцовском округе - 1414 земельных участков и городском округе Клин - 1366 участков.

https://ria.ru/20210329/stroitelstvo-1603314843.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, московская область (подмосковье)