https://ria.ru/20210331/medvezhonok-1603553401.html
В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО Центр "Тигр") в Приморье выпустили в лес гималайского медвежонка, который в прошлом году... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T04:28
2021-03-31T04:28
2021-03-31T04:28
хорошие новости
россия
спасск-дальний
владивосток
приморский край
медведь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150746/85/1507468591_0:71:2274:1350_1920x0_80_0_0_8c62a4459a46a30d2a1df813c9beb057.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО Центр "Тигр") в Приморье выпустили в лес гималайского медвежонка, который в прошлом году увязался за семьей с детьми и три дня прожил с ними на даче, сообщает организация в своем аккаунте в Instagram.В сентябре 2020 года Центр информировал, что семья с детьми встретила в лесу гималайского медвежонка, который увязался за ними. Житель приморского города Спасск-Дальний решил впустить медвежонка в свой дачный домик. В итоге "гость" провёл на даче у людей три дня. В домике он играл с детьми, а ночевал на веранде. Кормили его супами, конфетами и печеньем. Медведя забрали в Центр реабилитации, там отмечали, что за время зимней спячки медвежонок одичает, тогда его можно будет вернуть в дикую природу."Сегодня состоялся долгожданный выпуск в природу гималайской медведицы Маши, которая провела в Центре всю зиму. В начале марта медведица проснулась после зимнего сна, и мы начали подготовку к ее выпуску. Перед нами стояла задача проверить ее осторожное отношение к человеку, поскольку причиной ее появления в Центре стало трехдневное "проживание" в доме у людей, к которым она не испытывала страха", - говорится в сообщении.Медведица прошла все тесты на "отлично", ветеринарный осмотр показал, что она полностью здорова. Зверь весит 50 килограммов – это немало для годовалого медвежонка. Специалисты отмечают, что сейчас благоприятное время для начала самостоятельной жизни в природе - в лесу достаточно пищи. Медвежонка выпустили вдали от человеческого жилья, до места добирались на катере.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, другие дикие животные и птицы, которых спасают местные жители. После восстановления их выпускают в лес. Организация работает благодаря гранту президента РФ на развитие гражданского общества. Содержат зверей в центре реабилитации на частные пожертвования.
https://ria.ru/20210311/medvezhonok-1600780459.html
https://ria.ru/20210222/primore-1598532493.html
россия
спасск-дальний
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150746/85/1507468591_0:0:2020:1515_1920x0_80_0_0_9da2d182a9fcb34b096d0300b01057fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, спасск-дальний, владивосток, приморский край, медведь, общество
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости.
Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО Центр "Тигр") в Приморье
выпустили в лес гималайского медвежонка, который в прошлом году увязался за семьей с детьми и три дня прожил с ними на даче, сообщает организация в своем аккаунте в Instagram.
В сентябре 2020 года Центр информировал, что семья с детьми встретила в лесу гималайского медвежонка, который увязался за ними. Житель приморского города Спасск-Дальний
решил впустить медвежонка в свой дачный домик. В итоге "гость" провёл на даче у людей три дня. В домике он играл с детьми, а ночевал на веранде. Кормили его супами, конфетами и печеньем. Медведя забрали в Центр реабилитации, там отмечали, что за время зимней спячки медвежонок одичает, тогда его можно будет вернуть в дикую природу.
"Сегодня состоялся долгожданный выпуск в природу гималайской медведицы Маши, которая провела в Центре всю зиму. В начале марта медведица проснулась после зимнего сна, и мы начали подготовку к ее выпуску. Перед нами стояла задача проверить ее осторожное отношение к человеку, поскольку причиной ее появления в Центре стало трехдневное "проживание" в доме у людей, к которым она не испытывала страха", - говорится в сообщении.
Медведица прошла все тесты на "отлично", ветеринарный осмотр показал, что она полностью здорова. Зверь весит 50 килограммов – это немало для годовалого медвежонка. Специалисты отмечают, что сейчас благоприятное время для начала самостоятельной жизни в природе - в лесу достаточно пищи. Медвежонка выпустили вдали от человеческого жилья, до места добирались на катере.
"Мы надеемся, что она проживет долгую жизнь на воле и больше не встретит на своем пути людей… Мы благодарим всех, кто участвовал в судьбе этой медведицы", - отмечает Центр.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, другие дикие животные и птицы, которых спасают местные жители. После восстановления их выпускают в лес. Организация работает благодаря гранту президента РФ на развитие гражданского общества. Содержат зверей в центре реабилитации на частные пожертвования.