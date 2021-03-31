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https://ria.ru/20210331/medvezhonok-1603553401.html
В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО Центр "Тигр") в Приморье выпустили в лес гималайского медвежонка, который в прошлом году... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T04:28
2021-03-31T04:28
хорошие новости
россия
спасск-дальний
владивосток
приморский край
медведь
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО Центр "Тигр") в Приморье выпустили в лес гималайского медвежонка, который в прошлом году увязался за семьей с детьми и три дня прожил с ними на даче, сообщает организация в своем аккаунте в Instagram.В сентябре 2020 года Центр информировал, что семья с детьми встретила в лесу гималайского медвежонка, который увязался за ними. Житель приморского города Спасск-Дальний решил впустить медвежонка в свой дачный домик. В итоге "гость" провёл на даче у людей три дня. В домике он играл с детьми, а ночевал на веранде. Кормили его супами, конфетами и печеньем. Медведя забрали в Центр реабилитации, там отмечали, что за время зимней спячки медвежонок одичает, тогда его можно будет вернуть в дикую природу."Сегодня состоялся долгожданный выпуск в природу гималайской медведицы Маши, которая провела в Центре всю зиму. В начале марта медведица проснулась после зимнего сна, и мы начали подготовку к ее выпуску. Перед нами стояла задача проверить ее осторожное отношение к человеку, поскольку причиной ее появления в Центре стало трехдневное "проживание" в доме у людей, к которым она не испытывала страха", - говорится в сообщении.Медведица прошла все тесты на "отлично", ветеринарный осмотр показал, что она полностью здорова. Зверь весит 50 килограммов – это немало для годовалого медвежонка. Специалисты отмечают, что сейчас благоприятное время для начала самостоятельной жизни в природе - в лесу достаточно пищи. Медвежонка выпустили вдали от человеческого жилья, до места добирались на катере.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, другие дикие животные и птицы, которых спасают местные жители. После восстановления их выпускают в лес. Организация работает благодаря гранту президента РФ на развитие гражданского общества. Содержат зверей в центре реабилитации на частные пожертвования.
https://ria.ru/20210311/medvezhonok-1600780459.html
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россия, спасск-дальний, владивосток, приморский край, медведь, общество

В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка

04:28 31.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДетеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка
Детеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО Центр "Тигр") в Приморье выпустили в лес гималайского медвежонка, который в прошлом году увязался за семьей с детьми и три дня прожил с ними на даче, сообщает организация в своем аккаунте в Instagram.
В сентябре 2020 года Центр информировал, что семья с детьми встретила в лесу гималайского медвежонка, который увязался за ними. Житель приморского города Спасск-Дальний решил впустить медвежонка в свой дачный домик. В итоге "гость" провёл на даче у людей три дня. В домике он играл с детьми, а ночевал на веранде. Кормили его супами, конфетами и печеньем. Медведя забрали в Центр реабилитации, там отмечали, что за время зимней спячки медвежонок одичает, тогда его можно будет вернуть в дикую природу.
Медвежонок в центре спасения животных Тигр - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 15:07Хорошие новости
В Приморье спасли найденного в лесу медвежонка-сироту
"Сегодня состоялся долгожданный выпуск в природу гималайской медведицы Маши, которая провела в Центре всю зиму. В начале марта медведица проснулась после зимнего сна, и мы начали подготовку к ее выпуску. Перед нами стояла задача проверить ее осторожное отношение к человеку, поскольку причиной ее появления в Центре стало трехдневное "проживание" в доме у людей, к которым она не испытывала страха", - говорится в сообщении.
Медведица прошла все тесты на "отлично", ветеринарный осмотр показал, что она полностью здорова. Зверь весит 50 килограммов – это немало для годовалого медвежонка. Специалисты отмечают, что сейчас благоприятное время для начала самостоятельной жизни в природе - в лесу достаточно пищи. Медвежонка выпустили вдали от человеческого жилья, до места добирались на катере.
"Мы надеемся, что она проживет долгую жизнь на воле и больше не встретит на своем пути людей… Мы благодарим всех, кто участвовал в судьбе этой медведицы", - отмечает Центр.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, другие дикие животные и птицы, которых спасают местные жители. После восстановления их выпускают в лес. Организация работает благодаря гранту президента РФ на развитие гражданского общества. Содержат зверей в центре реабилитации на частные пожертвования.
Спасенный гималайский медвежонок - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 09:23Хорошие новости
В Приморье спасли человека и медвежонка
 
Хорошие новостиРоссияСпасск-ДальнийВладивостокПриморский краймедведьОбщество
 
 
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