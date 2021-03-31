https://ria.ru/20210331/manyak-1603552723.html

Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя

Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя

Бывшая пленница скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова в беседе с телеканалом "360" объяснила, почему попросила Следственный комитет... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T03:34

2021-03-31T03:34

2021-03-31T03:34

виктор мохов

россия

скопин

рязанская область

общество

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бывшая пленница скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова в беседе с телеканалом "360" объяснила, почему попросила Следственный комитет предоставить ей государственную защиту и потребовала возбудить новое уголовное дело против своего мучителя.Она добавила, что ее заявления приняли, но никакого ответа Мартынова пока не получила.В 2000 году проживающий в городе Скопин Рязанской области Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды рожала от преступника, но он отбирал детей. Злоумышленник оставлял девушек без еды, бил резиновым шлангом, держал в темноте, травил слезоточивым газом. Пленниц освободили в мае 2004 года, после того как им удалось передать на волю записку.В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. В начале марта 2021 года преступник вышел на свободу, после чего вернулся в Скопин, где за ним на шесть лет установили надзор по месту жительства.

https://ria.ru/20210323/intervyu-1602499902.html

россия

скопин

рязанская область

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виктор мохов, россия, скопин, рязанская область, общество, происшествия