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Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
Бывшая пленница скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова в беседе с телеканалом "360" объяснила, почему попросила Следственный комитет... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T03:34
2021-03-31T03:34
виктор мохов
россия
скопин
рязанская область
общество
происшествия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бывшая пленница скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова в беседе с телеканалом "360" объяснила, почему попросила Следственный комитет предоставить ей государственную защиту и потребовала возбудить новое уголовное дело против своего мучителя.Она добавила, что ее заявления приняли, но никакого ответа Мартынова пока не получила.В 2000 году проживающий в городе Скопин Рязанской области Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды рожала от преступника, но он отбирал детей. Злоумышленник оставлял девушек без еды, бил резиновым шлангом, держал в темноте, травил слезоточивым газом. Пленниц освободили в мае 2004 года, после того как им удалось передать на волю записку.В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. В начале марта 2021 года преступник вышел на свободу, после чего вернулся в Скопин, где за ним на шесть лет установили надзор по месту жительства.
https://ria.ru/20210323/intervyu-1602499902.html
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виктор мохов, россия, скопин, рязанская область, общество, происшествия

Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя

03:34 31.03.2021
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Криминальная Россия/YouTube
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бывшая пленница скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова в беседе с телеканалом "360" объяснила, почему попросила Следственный комитет предоставить ей государственную защиту и потребовала возбудить новое уголовное дело против своего мучителя.
"Он просто говорил не раз, что мечтает со мной встретиться. Я считаю, что это угроза. Плюс он мне еще из тюрьмы написал письмо, то есть, скорее всего, следил за мной. Во „ВКонтакте“ хотел добавиться в друзья. Пока полиция не поставит его перед фактом, что так делать не надо, он сам не успокоится. Он чувствует свою безнаказанность", — объяснила Мартынова.
Она добавила, что ее заявления приняли, но никакого ответа Мартынова пока не получила.
В 2000 году проживающий в городе Скопин Рязанской области Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды рожала от преступника, но он отбирал детей. Злоумышленник оставлял девушек без еды, бил резиновым шлангом, держал в темноте, травил слезоточивым газом. Пленниц освободили в мае 2004 года, после того как им удалось передать на волю записку.
В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. В начале марта 2021 года преступник вышел на свободу, после чего вернулся в Скопин, где за ним на шесть лет установили надзор по месту жительства.
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Виктор МоховРоссияСкопинРязанская областьОбществоПроисшествия
 
 
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