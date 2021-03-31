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Лавров раскритиковал попытки Запада вводить ограничения на мировых рынках
Лавров раскритиковал попытки Запада вводить ограничения на мировых рынках
Введение США и Евросоюзом санкций против России и Китая, а также попытки Запада вводить новые ограничения на мировых рынках противоречат нормам ВТО, заявил... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:20
2021-03-31T12:27
евросоюз
европа
россия
сергей лавров
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Введение США и Евросоюзом санкций против России и Китая, а также попытки Запада вводить новые ограничения на мировых рынках противоречат нормам ВТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы за то, чтобы конкуренция была честной. В данной ситуации против Китая применяются недобросовестные методы, как и против РФ. Попытки США и, к сожалению, взявшей с них пример Европы прибегать по поводу и без к рестрикциям, к подрыву позиций конкурентов, введению искусственных ограничений на мировых рынках, противоречащих нормам ВТО - все это из данной области", - сказал Лавров, выступая на специальной сессии ближневосточной конференции клуба "Валдай".
https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602942378.html
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евросоюз, европа, россия, сергей лавров, китай, сша, в мире

Лавров раскритиковал попытки Запада вводить ограничения на мировых рынках

12:20 31.03.2021 (обновлено: 12:27 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Введение США и Евросоюзом санкций против России и Китая, а также попытки Запада вводить новые ограничения на мировых рынках противоречат нормам ВТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы за то, чтобы конкуренция была честной. В данной ситуации против Китая применяются недобросовестные методы, как и против РФ. Попытки США и, к сожалению, взявшей с них пример Европы прибегать по поводу и без к рестрикциям, к подрыву позиций конкурентов, введению искусственных ограничений на мировых рынках, противоречащих нормам ВТО - все это из данной области", - сказал Лавров, выступая на специальной сессии ближневосточной конференции клуба "Валдай".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 11:32
МИД прокомментировал новые персональные санкции ЕС против россиян
 
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