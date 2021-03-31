https://ria.ru/20210331/lavrov-1603597482.html

Лавров раскритиковал попытки Запада вводить ограничения на мировых рынках

Лавров раскритиковал попытки Запада вводить ограничения на мировых рынках

Введение США и Евросоюзом санкций против России и Китая, а также попытки Запада вводить новые ограничения на мировых рынках противоречат нормам ВТО, заявил... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:20

2021-03-31T12:20

2021-03-31T12:27

евросоюз

европа

россия

сергей лавров

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Введение США и Евросоюзом санкций против России и Китая, а также попытки Запада вводить новые ограничения на мировых рынках противоречат нормам ВТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы за то, чтобы конкуренция была честной. В данной ситуации против Китая применяются недобросовестные методы, как и против РФ. Попытки США и, к сожалению, взявшей с них пример Европы прибегать по поводу и без к рестрикциям, к подрыву позиций конкурентов, введению искусственных ограничений на мировых рынках, противоречащих нормам ВТО - все это из данной области", - сказал Лавров, выступая на специальной сессии ближневосточной конференции клуба "Валдай".

https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602942378.html

европа

россия

китай

сша

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евросоюз, европа, россия, сергей лавров, китай, сша, в мире