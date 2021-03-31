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Официальный курс евро на четверг снизился на 14 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 14 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 13,69 копейки - до 88,7452 рубля, курс доллара - на 6,5 копейки, до 75,6373 рубля,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:57
2021-03-31T13:57
2021-03-31T13:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 13,69 копейки - до 88,7452 рубля, курс доллара - на 6,5 копейки, до 75,6373 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 9,73 копейки, составив 81,5359 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика