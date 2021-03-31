Красноярского экс-чиновника заподозрили в крупной взятке за уборку города
КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Бывшего чиновника красноярского центра реализации социальных проектов подозревают в получении взятки дорогой иномаркой и бензином за заключение договоров по уборке культурных пространств города, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора муниципального автономного учреждения города Красноярска "Центр реализации социальных проектов", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенные в особо крупном размере) и руководителя ООО "Курьер Авто М", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за незаконные действия в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, подозреваемый с 2019 по 2020 годы без торгов заключил около 40 договоров по уборке культурных пространств, обслуживании клумб, содержанию парковок с компанией "Курьер Авто М", которую возглавляет его знакомый, и аффилированными с ней фирмами на сумму более 60 миллионов рублей. Взамен бизнесмен приобрел для него машину Lexus LX570 за семь миллионов рублей, а также карту для заправки бензином АИ-98 и АИ-100 с ежедневным лимитом в 250 литров. За год с помощью карты была осуществлена заправка на 104 тысячи рублей.
В региональном главке СК сообщили, что подозреваемые задержаны, по месту жительства произведены обыски, расследование уголовного дела продолжается.