https://ria.ru/20210331/krasnoyarsk-1603571424.html

Красноярского экс-чиновника заподозрили в крупной взятке за уборку города

Красноярского экс-чиновника заподозрили в крупной взятке за уборку города

Бывшего чиновника красноярского центра реализации социальных проектов подозревают в получении взятки дорогой иномаркой и бензином за заключение договоров по... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:12

2021-03-31T10:12

2021-03-31T10:12

lexus

следственный комитет россии (ск рф)

аи-98

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Бывшего чиновника красноярского центра реализации социальных проектов подозревают в получении взятки дорогой иномаркой и бензином за заключение договоров по уборке культурных пространств города, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.По предварительной версии следствия, подозреваемый с 2019 по 2020 годы без торгов заключил около 40 договоров по уборке культурных пространств, обслуживании клумб, содержанию парковок с компанией "Курьер Авто М", которую возглавляет его знакомый, и аффилированными с ней фирмами на сумму более 60 миллионов рублей. Взамен бизнесмен приобрел для него машину Lexus LX570 за семь миллионов рублей, а также карту для заправки бензином АИ-98 и АИ-100 с ежедневным лимитом в 250 литров. За год с помощью карты была осуществлена заправка на 104 тысячи рублей.В региональном главке СК сообщили, что подозреваемые задержаны, по месту жительства произведены обыски, расследование уголовного дела продолжается.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/korruptsiya-1603436825.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lexus, следственный комитет россии (ск рф), аи-98, красноярский край, происшествия