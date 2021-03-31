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Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в России в последние недели улучшается, но еще большое число пациентов находятся на лечении, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:00
2021-03-31T21:00
2021-03-31T21:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России в последние недели улучшается, но еще большое число пациентов находятся на лечении, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно против коронавирусной инфекции. И профилактикой третьей волны является соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация населения", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".
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