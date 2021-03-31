https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603579933.html
В России за сутки умерли 408 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 408 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 408 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 98 850 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:04
2021-03-31T11:04
2021-03-31T11:04
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 408 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 98 850 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 408 смертей... За весь период по России умерло 98 850 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждены 53 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 37, в Ростовской области - 24.
https://ria.ru/20210330/myasnikov-1603521763.html
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