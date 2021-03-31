https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603579933.html

В России за сутки умерли 408 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 408 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 408 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 98 850 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:04

2021-03-31T11:04

2021-03-31T11:04

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 408 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 98 850 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 408 смертей... За весь период по России умерло 98 850 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждены 53 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 37, в Ростовской области - 24.

https://ria.ru/20210330/myasnikov-1603521763.html

россия

москва

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург