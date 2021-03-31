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В Москве выявили 1286 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1286 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:03
2021-03-31T11:03
2021-03-31T11:03
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 1286, 2. Санкт-Петербург – 715, 3. Московская область – 584", – говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области – два, Ненецком автономном округе и Туве – по одному.
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