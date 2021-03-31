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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603579812.html
В Москве выявили 1286 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1286 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:03
2021-03-31T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
москва
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 1286, 2. Санкт-Петербург – 715, 3. Московская область – 584", – говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области – два, Ненецком автономном округе и Туве – по одному.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество

В Москве выявили 1286 новых случаев заражения коронавирусом

11:03 31.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва – 1286, 2. Санкт-Петербург – 715, 3. Московская область – 584", – говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области – два, Ненецком автономном округе и Туве – по одному.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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