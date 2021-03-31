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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:02
2021-03-31T11:02
2021-03-31T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
республика алтай
магаданская область
республика тыва
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,01%, 2. Магаданская область - 0,02%, 3. Республика Алтай - 0,03%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, россия, республика алтай, магаданская область, республика тыва