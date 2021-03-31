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В России выявили 8275 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8275 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8275 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:01
2021-03-31T13:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8275 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8277 случаях. Показатель остается на уровне конца сентября, темп прироста, как и днем ранее, составил 0,18 процента. У 1070 заразившихся (12,9 процента) нет симптомов. Умерли за сутки 408 человек, выписались после лечения — 10 176. Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 1286 (накануне было 1291), Санкт-Петербурге — 715, Подмосковье — 584, Нижегородской области — 283, Ростовской — 239, Воронежской — 204.Меньше всего инфицированных зарегистрировали за сутки в Туве и Ненецком автономном округе — по одному, а в Магаданской области их двое.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 545 095 человек, из них умерли 98 850, вылечились — 4 166 172 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 127,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 128,2 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, общество

В России выявили 8275 новых случаев заражения коронавирусом

11:01 31.03.2021 (обновлено: 13:30 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8275 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8277 случаях. Показатель остается на уровне конца сентября, темп прироста, как и днем ранее, составил 0,18 процента. У 1070 заразившихся (12,9 процента) нет симптомов. Умерли за сутки 408 человек, выписались после лечения — 10 176.
Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 1286 (накануне было 1291), Санкт-Петербурге — 715, Подмосковье — 584, Нижегородской области — 283, Ростовской — 239, Воронежской — 204.
Меньше всего инфицированных зарегистрировали за сутки в Туве и Ненецком автономном округе — по одному, а в Магаданской области их двое.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 20:43
Мурашко прокомментировал заявление о третьей волне COVID-19 в России
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 545 095 человек, из них умерли 98 850, вылечились — 4 166 172 пациента.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 127,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 128,2 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
 
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