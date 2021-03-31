https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603579273.html

В России выявили 8275 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8275 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8275 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:01

2021-03-31T11:01

2021-03-31T13:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346779_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_aea8afa08b3538effa57ac2a46f080c8.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8275 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8277 случаях. Показатель остается на уровне конца сентября, темп прироста, как и днем ранее, составил 0,18 процента. У 1070 заразившихся (12,9 процента) нет симптомов. Умерли за сутки 408 человек, выписались после лечения — 10 176. Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 1286 (накануне было 1291), Санкт-Петербурге — 715, Подмосковье — 584, Нижегородской области — 283, Ростовской — 239, Воронежской — 204.Меньше всего инфицированных зарегистрировали за сутки в Туве и Ненецком автономном округе — по одному, а в Магаданской области их двое.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 545 095 человек, из них умерли 98 850, вылечились — 4 166 172 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 127,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 128,2 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/murashko-1603531299.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество