https://ria.ru/20210331/konkurs-1603698661.html

Матвиенко: "Лидеры России" – один из самых эффективных кадровых проектов

Матвиенко: "Лидеры России" – один из самых эффективных кадровых проектов

Проект "Лидеры России" позволяет молодым людям реализовать себя и быть услышанными государством, считает одна из наставников конкурса председатель Совета... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T20:06

2021-03-31T20:06

2021-03-31T20:08

"лидеры россии"

валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Проект "Лидеры России" позволяет молодым людям реализовать себя и быть услышанными государством, считает одна из наставников конкурса председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко."Это один из самых эффективных кадровых проектов, реализованных в России за последние годы. За три сезона почти 700 тысяч молодых людей приняли участие в этом конкурсе. Причем успешно прошли его целый ряд участников конкурса, заняли ответственные посты в бизнес-компаниях, стали губернаторами, мэрами, заместителями министров. Аналогов, кстати, такого конкурса в мире нет", – отметила Валентина Матвиенко.По ее словам, проект "Лидеры России" дает молодым людям возможность себя реализовать, и главное, что молодежь чувствует себя востребованной государством. Наставник проекта подчеркнула, что конкурс обладает большим потенциалом, так как в нем реализованы еще не все возможности.Наставник конкурса подчеркнула, что в этом году появилось новое направление для студентов и международный трек для зарубежных соотечественников."Совет Федерации всячески поддерживает этот конкурс, мы внимательно следим, поскольку мы палата регионов, чтобы представители всех субъектов Федерации имели возможность участвовать в конкурсе. И это, конечно же, не просто выявление талантливых, способных молодых людей, но это и создание условий для их потенциала. Замечательный конкурс. Его обязательно нужно продолжать", – заключила Валентина Матвиенко.Конкурс "Лидеры России" будет проходить в несколько этапов. Первый – это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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"лидеры россии", валентина матвиенко, общество