Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/konkurs-1603698661.html
Матвиенко: "Лидеры России" – один из самых эффективных кадровых проектов
Матвиенко: "Лидеры России" – один из самых эффективных кадровых проектов
Проект "Лидеры России" позволяет молодым людям реализовать себя и быть услышанными государством, считает одна из наставников конкурса председатель Совета... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:06
2021-03-31T20:08
"лидеры россии"
валентина матвиенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603697794_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_18b5015b9f42d17785358b7706cc4df3.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Проект "Лидеры России" позволяет молодым людям реализовать себя и быть услышанными государством, считает одна из наставников конкурса председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко."Это один из самых эффективных кадровых проектов, реализованных в России за последние годы. За три сезона почти 700 тысяч молодых людей приняли участие в этом конкурсе. Причем успешно прошли его целый ряд участников конкурса, заняли ответственные посты в бизнес-компаниях, стали губернаторами, мэрами, заместителями министров. Аналогов, кстати, такого конкурса в мире нет", – отметила Валентина Матвиенко.По ее словам, проект "Лидеры России" дает молодым людям возможность себя реализовать, и главное, что молодежь чувствует себя востребованной государством. Наставник проекта подчеркнула, что конкурс обладает большим потенциалом, так как в нем реализованы еще не все возможности.Наставник конкурса подчеркнула, что в этом году появилось новое направление для студентов и международный трек для зарубежных соотечественников."Совет Федерации всячески поддерживает этот конкурс, мы внимательно следим, поскольку мы палата регионов, чтобы представители всех субъектов Федерации имели возможность участвовать в конкурсе. И это, конечно же, не просто выявление талантливых, способных молодых людей, но это и создание условий для их потенциала. Замечательный конкурс. Его обязательно нужно продолжать", – заключила Валентина Матвиенко.Конкурс "Лидеры России" будет проходить в несколько этапов. Первый – это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.
https://ria.ru/20210331/lidery-1603604353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603697794_278:0:1971:1270_1920x0_80_0_0_57304890bf5b656aa2797f97160dde22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"лидеры россии", валентина матвиенко, общество

Матвиенко: "Лидеры России" – один из самых эффективных кадровых проектов

20:06 31.03.2021 (обновлено: 20:08 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Проект "Лидеры России" позволяет молодым людям реализовать себя и быть услышанными государством, считает одна из наставников конкурса председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.
"Это один из самых эффективных кадровых проектов, реализованных в России за последние годы. За три сезона почти 700 тысяч молодых людей приняли участие в этом конкурсе. Причем успешно прошли его целый ряд участников конкурса, заняли ответственные посты в бизнес-компаниях, стали губернаторами, мэрами, заместителями министров. Аналогов, кстати, такого конкурса в мире нет", – отметила Валентина Матвиенко.
По ее словам, проект "Лидеры России" дает молодым людям возможность себя реализовать, и главное, что молодежь чувствует себя востребованной государством. Наставник проекта подчеркнула, что конкурс обладает большим потенциалом, так как в нем реализованы еще не все возможности.
Первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии финала конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 12:44
Стартовала регистрация на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России"
Наставник конкурса подчеркнула, что в этом году появилось новое направление для студентов и международный трек для зарубежных соотечественников.
"Совет Федерации всячески поддерживает этот конкурс, мы внимательно следим, поскольку мы палата регионов, чтобы представители всех субъектов Федерации имели возможность участвовать в конкурсе. И это, конечно же, не просто выявление талантливых, способных молодых людей, но это и создание условий для их потенциала. Замечательный конкурс. Его обязательно нужно продолжать", – заключила Валентина Матвиенко.
Конкурс "Лидеры России" будет проходить в несколько этапов. Первый – это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.
 
"Лидеры России"Валентина МатвиенкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния