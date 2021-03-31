https://ria.ru/20210331/italiya-1603612560.html
Италия вышлет двух российских дипломатов
Италия вышлет двух российских дипломатов
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства в связи с задержанием российского офицера по... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:21
2021-03-31T13:21
2021-03-31T13:53
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РИМ, 31 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства в связи с задержанием российского офицера по обвинению в шпионаже и уведомил о выдворении двух сотрудников дипмиссии."В связи с вызовом в министерство иностранных дел посла России в Италии мы передали последнему твердый протест итальянского правительства и уведомили о немедленном выдворении двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу", - написал он в Facebook.
https://ria.ru/20210331/ofitser-1603612663.html
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