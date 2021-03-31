Депутаты Госдумы вовремя подали декларации о доходах за 2020 год
12:57 31.03.2021 (обновлено: 13:29 31.03.2021)
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все депутаты Госдумы подали в срок декларации о доходах и имеющемся имуществе за 2020 год, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Все депутаты Государственной думы в соответствии с федеральным законодательством подали свои декларации. Теперь комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, займется изучением и проверкой поступивших сведений. Не позднее чем через 14 рабочих дней декларации будут опубликованы на официальном сайте Госдумы", - сказал Володин, которого цитирует сайт палаты.
Уточняется, что по действующему законодательству депутаты Госдумы должны каждый год до 1 апреля предоставлять декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошедший год, аналогичные сведения подаются о супругах и несовершеннолетних детях депутатов.