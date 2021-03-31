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Депутаты Госдумы вовремя подали декларации о доходах за 2020 год
Депутаты Госдумы вовремя подали декларации о доходах за 2020 год
Все депутаты Госдумы подали в срок декларации о доходах и имеющемся имуществе за 2020 год, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:57
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госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все депутаты Госдумы подали в срок декларации о доходах и имеющемся имуществе за 2020 год, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Уточняется, что по действующему законодательству депутаты Госдумы должны каждый год до 1 апреля предоставлять декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошедший год, аналогичные сведения подаются о супругах и несовершеннолетних детях депутатов.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, политика

Депутаты Госдумы вовремя подали декларации о доходах за 2020 год

12:57 31.03.2021 (обновлено: 13:29 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все депутаты Госдумы подали в срок декларации о доходах и имеющемся имуществе за 2020 год, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Все депутаты Государственной думы в соответствии с федеральным законодательством подали свои декларации. Теперь комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, займется изучением и проверкой поступивших сведений. Не позднее чем через 14 рабочих дней декларации будут опубликованы на официальном сайте Госдумы", - сказал Володин, которого цитирует сайт палаты.
Уточняется, что по действующему законодательству депутаты Госдумы должны каждый год до 1 апреля предоставлять декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошедший год, аналогичные сведения подаются о супругах и несовершеннолетних детях депутатов.
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