https://ria.ru/20210331/gosduma-1603606644.html

Депутаты Госдумы вовремя подали декларации о доходах за 2020 год

Депутаты Госдумы вовремя подали декларации о доходах за 2020 год

Все депутаты Госдумы подали в срок декларации о доходах и имеющемся имуществе за 2020 год, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:57

2021-03-31T12:57

2021-03-31T13:29

россия

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все депутаты Госдумы подали в срок декларации о доходах и имеющемся имуществе за 2020 год, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Уточняется, что по действующему законодательству депутаты Госдумы должны каждый год до 1 апреля предоставлять декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошедший год, аналогичные сведения подаются о супругах и несовершеннолетних детях депутатов.

https://ria.ru/20210331/gosapparat-1603546523.html

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россия, госдума рф, вячеслав володин, политика