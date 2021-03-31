Названы небольшие российские города с самыми большими зарплатами
15:04 31.03.2021 (обновлено: 15:42 31.03.2021)
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России назвали города с численностью населения до полумиллиона человек с самыми высокооплачиваемыми профессиями. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аналитиков онлайн-платформы Superjob.ru.
Первую строчку рейтинга занял Мурманск. Там капитану судна готовы заплатить около полумиллиона рублей в месяц. За ним следуют врач-пульмонолог и руководитель по развитию коммерческого направления, которым предлагают по сто тысяч рублей в месяц.
В это же время в Ханты-Мансийском автономном округе больше всего готовы заплатить врачу-рентгенологу - от ста тысяч рублей. По мере восстановления экономики после ограничений из-за COVID-19 растет спрос на сотрудников в сфере офлайн-продаж. Например, директору магазина крупной федеральной сети готовы платить до 90 тысяч рублей, а управляющему мебельным салоном — от 75 тысяч в месяц.
В Ивановской области больше всего получает руководитель проектов по строительству (150 тысяч рублей).
В Якутске наибольший заработок обещают главному инженеру завода железобетонных изделий (от 100 до 125 тысяч рублей). Слесарь по ремонту спецтехники, начальник грузоперевозок, главный инженер и водитель карьерного самосвала получают от 90 до 110 тысяч рублей.
Старший программист 1С может получать в Калининграде зарплату сто тысяч рублей, а агроном-консультант — 80 тысяч рублей.
В Курске рейтинг самых высокооплачиваемых профессий возглавили начальник цеха и инженер-строитель, которым готовы предложить по 150 тысяч рублей.
В Севастополе наиболее востребован ведущий архитектор (120 тысяч рублей), в Брянске - менеджер по работе с корпоративными клиентами (120 тысяч рублей), а в Череповце - технический директор в строительно-монтажную организацию (от 150 тысяч рублей).