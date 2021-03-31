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Названы небольшие российские города с самыми большими зарплатами
Названы небольшие российские города с самыми большими зарплатами
В России назвали города с численностью населения до полумиллиона человек с самыми высокооплачиваемыми профессиями. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:04
2021-03-31T15:42
ханты-мансийский автономный округ
череповец
ивановская область
брянск
мурманск
курск
севастополь
калининград
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России назвали города с численностью населения до полумиллиона человек с самыми высокооплачиваемыми профессиями. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аналитиков онлайн-платформы Superjob.ru.Первую строчку рейтинга занял Мурманск. Там капитану судна готовы заплатить около полумиллиона рублей в месяц. За ним следуют врач-пульмонолог и руководитель по развитию коммерческого направления, которым предлагают по сто тысяч рублей в месяц.В это же время в Ханты-Мансийском автономном округе больше всего готовы заплатить врачу-рентгенологу - от ста тысяч рублей. По мере восстановления экономики после ограничений из-за COVID-19 растет спрос на сотрудников в сфере офлайн-продаж. Например, директору магазина крупной федеральной сети готовы платить до 90 тысяч рублей, а управляющему мебельным салоном — от 75 тысяч в месяц.В Ивановской области больше всего получает руководитель проектов по строительству (150 тысяч рублей).В Якутске наибольший заработок обещают главному инженеру завода железобетонных изделий (от 100 до 125 тысяч рублей). Слесарь по ремонту спецтехники, начальник грузоперевозок, главный инженер и водитель карьерного самосвала получают от 90 до 110 тысяч рублей.Старший программист 1С может получать в Калининграде зарплату сто тысяч рублей, а агроном-консультант — 80 тысяч рублей.В Курске рейтинг самых высокооплачиваемых профессий возглавили начальник цеха и инженер-строитель, которым готовы предложить по 150 тысяч рублей.В Севастополе наиболее востребован ведущий архитектор (120 тысяч рублей), в Брянске - менеджер по работе с корпоративными клиентами (120 тысяч рублей), а в Череповце - технический директор в строительно-монтажную организацию (от 150 тысяч рублей).
https://ria.ru/20210329/zarplata-1603229402.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/zarplata-1602326423.html
ханты-мансийский автономный округ
череповец
ивановская область
брянск
мурманск
курск
севастополь
калининград
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ханты-мансийский автономный округ, череповец, ивановская область, брянск, мурманск, курск, севастополь, калининград, общество

Названы небольшие российские города с самыми большими зарплатами

15:04 31.03.2021 (обновлено: 15:42 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на Мурманск с вертолета
Вид на Мурманск с вертолета - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России назвали города с численностью населения до полумиллиона человек с самыми высокооплачиваемыми профессиями. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аналитиков онлайн-платформы Superjob.ru.
Первую строчку рейтинга занял Мурманск. Там капитану судна готовы заплатить около полумиллиона рублей в месяц. За ним следуют врач-пульмонолог и руководитель по развитию коммерческого направления, которым предлагают по сто тысяч рублей в месяц.
В это же время в Ханты-Мансийском автономном округе больше всего готовы заплатить врачу-рентгенологу - от ста тысяч рублей. По мере восстановления экономики после ограничений из-за COVID-19 растет спрос на сотрудников в сфере офлайн-продаж. Например, директору магазина крупной федеральной сети готовы платить до 90 тысяч рублей, а управляющему мебельным салоном — от 75 тысяч в месяц.
В Ивановской области больше всего получает руководитель проектов по строительству (150 тысяч рублей).
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 00:15
Названы регионы России, лидирующие по уровню средних зарплат в провинции
В Якутске наибольший заработок обещают главному инженеру завода железобетонных изделий (от 100 до 125 тысяч рублей). Слесарь по ремонту спецтехники, начальник грузоперевозок, главный инженер и водитель карьерного самосвала получают от 90 до 110 тысяч рублей.
Старший программист может получать в Калининграде зарплату сто тысяч рублей, а агроном-консультант — 80 тысяч рублей.
В Курске рейтинг самых высокооплачиваемых профессий возглавили начальник цеха и инженер-строитель, которым готовы предложить по 150 тысяч рублей.
В Севастополе наиболее востребован ведущий архитектор (120 тысяч рублей), в Брянске - менеджер по работе с корпоративными клиентами (120 тысяч рублей), а в Череповце - технический директор в строительно-монтажную организацию (от 150 тысяч рублей).
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22 марта, 15:02Сказано в эфире
Экономист обосновал высокие зарплаты нефтяников и финансистов
 
Ханты-Мансийский автономный округЧереповецИвановская областьБрянскМурманскКурскСевастопольКалининградОбщество
 
 
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