Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210331/evrovidenie-1603631074.html
Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения
Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко критически отозвалась о песне Манижи, которая представит Россию на Евровидении-2021. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:38
2021-03-31T16:09
культура
евровидение-2021
валентина матвиенко
совет федерации рф
людмила зыкина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600575344_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_b07c4be97dadaa189794b9706ccd706a.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко критически отозвалась о песне Манижи, которая представит Россию на Евровидении-2021.Вопрос о песне подняла в Совфеде сенатор Елена Афанасьева.По мнению Афанасьевой, смысл в песне отсутствует и непонятно, "что это за афроамериканские танцы". Сенатор подчеркнула, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий нашу страну.Афанасьева предложила пригласить организаторов отбора в Совет Федерации, когда там проводятся Дни регионов и выступают народные коллективы. Она также напомнила, что о русской душе всегда пели великие исполнительницы, такие как Людмила Зыкина.Матвиенко, со своей стороны, предложила сенаторам ознакомиться с содержанием песни. "Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это", — призналась она.В результате спикер поручила Афанасьевой запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура выбора российского участника Евровидения."Все очень странно, мягко говоря", — заключила она.Первый канал напомнил, что песню для Евровидения выбирали при помощи зрительского голосования, и выразил готовность представить все данные.Евровидение-2021 пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа представит на нем песню "Russian women".
https://ria.ru/20210330/manizha-1603450276.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600575344_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aab434a425c850a7b89b521fe4cd2a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евровидение-2021, валентина матвиенко, совет федерации рф, людмила зыкина, общество

Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения

14:38 31.03.2021 (обновлено: 16:09 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Manizha
Певица Manizha - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко критически отозвалась о песне Манижи, которая представит Россию на Евровидении-2021.
Вопрос о песне подняла в Совфеде сенатор Елена Афанасьева.

"Многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на Евровидение. Удивила ее внешность, удивила песня. Непонятно, что это вообще было", — сказала она.

По мнению Афанасьевой, смысл в песне отсутствует и непонятно, "что это за афроамериканские танцы". Сенатор подчеркнула, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий нашу страну.
Афанасьева предложила пригласить организаторов отбора в Совет Федерации, когда там проводятся Дни регионов и выступают народные коллективы. Она также напомнила, что о русской душе всегда пели великие исполнительницы, такие как Людмила Зыкина.
Матвиенко, со своей стороны, предложила сенаторам ознакомиться с содержанием песни.
"Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это", — призналась она.
В результате спикер поручила Афанасьевой запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура выбора российского участника Евровидения.
"Все очень странно, мягко говоря", — заключила она.
Первый канал напомнил, что песню для Евровидения выбирали при помощи зрительского голосования, и выразил готовность представить все данные.
Евровидение-2021 пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа представит на нем песню "Russian women".
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
30 марта, 14:03Культура
Стало известно под каким номером выступит на "Евровидении" Манижа
 
КультураЕвровидение-2021Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФЛюдмила ЗыкинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
01:05Познер сообщил, что находится под защитой полиции
Лента новостейМолния