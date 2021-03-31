https://ria.ru/20210331/evrovidenie-1603631074.html

Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения

Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко критически отозвалась о песне Манижи, которая представит Россию на Евровидении-2021. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:38

2021-03-31T14:38

2021-03-31T16:09

культура

евровидение-2021

валентина матвиенко

совет федерации рф

людмила зыкина

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко критически отозвалась о песне Манижи, которая представит Россию на Евровидении-2021.Вопрос о песне подняла в Совфеде сенатор Елена Афанасьева.По мнению Афанасьевой, смысл в песне отсутствует и непонятно, "что это за афроамериканские танцы". Сенатор подчеркнула, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий нашу страну.Афанасьева предложила пригласить организаторов отбора в Совет Федерации, когда там проводятся Дни регионов и выступают народные коллективы. Она также напомнила, что о русской душе всегда пели великие исполнительницы, такие как Людмила Зыкина.Матвиенко, со своей стороны, предложила сенаторам ознакомиться с содержанием песни. "Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это", — призналась она.В результате спикер поручила Афанасьевой запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура выбора российского участника Евровидения."Все очень странно, мягко говоря", — заключила она.Первый канал напомнил, что песню для Евровидения выбирали при помощи зрительского голосования, и выразил готовность представить все данные.Евровидение-2021 пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа представит на нем песню "Russian women".

https://ria.ru/20210330/manizha-1603450276.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, валентина матвиенко, совет федерации рф, людмила зыкина, общество