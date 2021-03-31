https://ria.ru/20210331/chernyshenko-1603641030.html

Совфед пригласил Чернышенко рассказать о госполитике в сфере науки

Совфед пригласил Чернышенко рассказать о госполитике в сфере науки

Совфед принял решение пригласить вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко на заседание 14 апреля. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:22

2021-03-31T15:22

2021-03-31T15:22

дмитрий чернышенко

политика

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Совфед принял решение пригласить вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко на заседание 14 апреля.Ожидается, что в рамках "правительственного часа" Чернышенко расскажет сенаторам о государственной политике в сферах научных исследований и инновационных разработок в целях обеспечения технологического прорыва.

https://ria.ru/20210306/tekhnoparki-1600227496.html

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2021

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дмитрий чернышенко, политика