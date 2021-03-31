Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/byudzhetniki-1603635411.html
Путину предоставят доклад о структуре зарплат бюджетников в апреле
Путину предоставят доклад о структуре зарплат бюджетников в апреле
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что доклад о структуре зарплат бюджетников будет представлен ему в апреле. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:01
2021-03-31T15:01
татьяна голикова
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588609831_207:114:3069:1724_1920x0_80_0_0_6f44252898b3c2f5924e7a335067f272.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что доклад о структуре зарплат бюджетников будет представлен ему в апреле."Что касается бюджетников, то мы продолжим исполнение 597-го указа президента 2021 года. И здесь хотелось бы сказать, что в соответствии с вашим поручением мы осуществляем сейчас мониторинг того, что служилось с 597-м указом в субъектах Российской Федерации по его реализации с точки зрения структуры заработной платы. В апреле будем готовы представить вам соответствующий доклад", - сказала Голикова на церемонии подписания генсоглашения между объединениями профсоюзы, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.
https://ria.ru/20210329/zarplata-1603314662.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588609831_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f23f2060c1e272b4fab9a048d7ea82a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна голикова, владимир путин, общество

Путину предоставят доклад о структуре зарплат бюджетников в апреле

15:01 31.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что доклад о структуре зарплат бюджетников будет представлен ему в апреле.
"Что касается бюджетников, то мы продолжим исполнение 597-го указа президента 2021 года. И здесь хотелось бы сказать, что в соответствии с вашим поручением мы осуществляем сейчас мониторинг того, что служилось с 597-м указом в субъектах Российской Федерации по его реализации с точки зрения структуры заработной платы. В апреле будем готовы представить вам соответствующий доклад", - сказала Голикова на церемонии подписания генсоглашения между объединениями профсоюзы, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 15:45
Кудрин объяснил разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в России
 
Татьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
01:05Познер сообщил, что находится под защитой полиции
Лента новостейМолния