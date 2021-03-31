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Путину предоставят доклад о структуре зарплат бюджетников в апреле
Путину предоставят доклад о структуре зарплат бюджетников в апреле
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что доклад о структуре зарплат бюджетников будет представлен ему в апреле. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:01
2021-03-31T15:01
2021-03-31T15:01
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что доклад о структуре зарплат бюджетников будет представлен ему в апреле."Что касается бюджетников, то мы продолжим исполнение 597-го указа президента 2021 года. И здесь хотелось бы сказать, что в соответствии с вашим поручением мы осуществляем сейчас мониторинг того, что служилось с 597-м указом в субъектах Российской Федерации по его реализации с точки зрения структуры заработной платы. В апреле будем готовы представить вам соответствующий доклад", - сказала Голикова на церемонии подписания генсоглашения между объединениями профсоюзы, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.
https://ria.ru/20210329/zarplata-1603314662.html
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татьяна голикова, владимир путин, общество