https://ria.ru/20210331/byudzhetniki-1603635411.html

Путину предоставят доклад о структуре зарплат бюджетников в апреле

Путину предоставят доклад о структуре зарплат бюджетников в апреле

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что доклад о структуре зарплат бюджетников будет представлен ему в апреле. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:01

2021-03-31T15:01

2021-03-31T15:01

татьяна голикова

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588609831_207:114:3069:1724_1920x0_80_0_0_6f44252898b3c2f5924e7a335067f272.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что доклад о структуре зарплат бюджетников будет представлен ему в апреле."Что касается бюджетников, то мы продолжим исполнение 597-го указа президента 2021 года. И здесь хотелось бы сказать, что в соответствии с вашим поручением мы осуществляем сейчас мониторинг того, что служилось с 597-м указом в субъектах Российской Федерации по его реализации с точки зрения структуры заработной платы. В апреле будем готовы представить вам соответствующий доклад", - сказала Голикова на церемонии подписания генсоглашения между объединениями профсоюзы, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

https://ria.ru/20210329/zarplata-1603314662.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, владимир путин, общество