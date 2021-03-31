https://ria.ru/20210331/bolnitsa-1603651044.html

Совфед окажет поддержку Челябинской области в строительстве двух больниц

Совфед окажет поддержку Челябинской области в строительстве двух больниц

Предложения Челябинской области, касающиеся поддержки региона в социальной и экономической сфере, учтены в проекте постановления Совета Федерации, в том числе... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:02

2021-03-31T16:02

2021-03-31T16:02

челябинская область

россия

алексей текслер

валентина матвиенко

совет федерации рф

магнитогорск

златоуст

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мар – РИА Новости. Предложения Челябинской области, касающиеся поддержки региона в социальной и экономической сфере, учтены в проекте постановления Совета Федерации, в том числе речь идет о строительстве многопрофильных больниц в Златоусте и Магнитогорске, сообщил в среду губернатор Алексей Текслер.С 29 по 31 марта в Совете Федерации проходят Дни Челябинской области. В среду состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и председателем законодательного собрания Челябинской области Владимиром Мякушем.По словам Матвиенко, Челябинская область – важный регион для экономического развития страны и промышленности. Она отметила, что в рамках Дней Челябинской области в СФ шел заинтересованный диалог во всех комитетах.Текслер в свою очередь подчеркнул значимость личного участия в обсуждении вопросов в рамках проведенных комитетов и отметил, что все предложения по оказанию поддержки региону в социально-экономическом развитии учтены в проекте постановления СФ."Сегодня постановление по итогам рассмотрения вопросов региона достаточно обширное и касается всех сфер. В первую очередь социальной сферы, есть конкретные решения, предложения – это и строительство новых больниц, и дополнительные деньги в инфраструктуру, ЖКХ, дороги, газификацию региона. Также обсуждали межбюджетные отношения, возможность индексации дотаций на выравнивание, которые позволяют субъекту получать больше средств, тоже здесь получили поддержку от Совета Федерации. Уверен, что вместе с Советом Федерации сможем эти вопросы продвинуть и в правительстве", - цитирует пресс-служба главы региона слова Текслера.Текслер добавил, что Дни Челябинской области в Совете Федерации прошли крайне успешно, главное – полезно и результативно. "Мы показали свои возможности. На всех комитетах отмечали наш опыт, и многие регионы взяли этот опыт на заметку", - уточнил он.Председатель заксобрания региона Владимир Мякуш также отметил результативность прошедших в СФ Дней Челябинской области. "Сам губернатор принял участие в заседании комитетов, и это позволило выработать конкретные предложения, которые вошли в постановление Совета Федерации. Мы некоторые предложения не только для Челябинской области разрабатывали, но и для регионов РФ. Я уверен, что Совет Федерации с его поддержкой и настроем все решит, поможет решить те проблемы, которые мы тут подняли", - сказал он журналистам.Ранее губернатор Текслер пояснял, что начато проектирование ряда важных объектов в сфере здравоохранения в регионе - в Златоусте и Магнитогорске, где появятся многопрофильные больницы. Каждая из них будет рассчитана на 650 коек.

https://ria.ru/20210330/bolnitsy-1603470981.html

https://ria.ru/20210318/blagoustroystvo-1601822332.html

https://ria.ru/20210225/chelyabinsk-1598908880.html

россия

магнитогорск

златоуст

челябинская область

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россия, алексей текслер, валентина матвиенко, совет федерации рф, магнитогорск, златоуст, челябинская область