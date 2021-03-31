Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
https://ria.ru/20210331/bolnitsa-1603651044.html
Совфед окажет поддержку Челябинской области в строительстве двух больниц
Совфед окажет поддержку Челябинской области в строительстве двух больниц
Предложения Челябинской области, касающиеся поддержки региона в социальной и экономической сфере, учтены в проекте постановления Совета Федерации, в том числе... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:02
2021-03-31T16:02
челябинская область
россия
алексей текслер
валентина матвиенко
совет федерации рф
магнитогорск
златоуст
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601629643_0:149:3376:2048_1920x0_80_0_0_5afb38350a329469b8e783dd7bdbcaf6.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 31 мар – РИА Новости. Предложения Челябинской области, касающиеся поддержки региона в социальной и экономической сфере, учтены в проекте постановления Совета Федерации, в том числе речь идет о строительстве многопрофильных больниц в Златоусте и Магнитогорске, сообщил в среду губернатор Алексей Текслер.С 29 по 31 марта в Совете Федерации проходят Дни Челябинской области. В среду состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и председателем законодательного собрания Челябинской области Владимиром Мякушем.По словам Матвиенко, Челябинская область – важный регион для экономического развития страны и промышленности. Она отметила, что в рамках Дней Челябинской области в СФ шел заинтересованный диалог во всех комитетах.Текслер в свою очередь подчеркнул значимость личного участия в обсуждении вопросов в рамках проведенных комитетов и отметил, что все предложения по оказанию поддержки региону в социально-экономическом развитии учтены в проекте постановления СФ."Сегодня постановление по итогам рассмотрения вопросов региона достаточно обширное и касается всех сфер. В первую очередь социальной сферы, есть конкретные решения, предложения – это и строительство новых больниц, и дополнительные деньги в инфраструктуру, ЖКХ, дороги, газификацию региона. Также обсуждали межбюджетные отношения, возможность индексации дотаций на выравнивание, которые позволяют субъекту получать больше средств, тоже здесь получили поддержку от Совета Федерации. Уверен, что вместе с Советом Федерации сможем эти вопросы продвинуть и в правительстве", - цитирует пресс-служба главы региона слова Текслера.Текслер добавил, что Дни Челябинской области в Совете Федерации прошли крайне успешно, главное – полезно и результативно. "Мы показали свои возможности. На всех комитетах отмечали наш опыт, и многие регионы взяли этот опыт на заметку", - уточнил он.Председатель заксобрания региона Владимир Мякуш также отметил результативность прошедших в СФ Дней Челябинской области. "Сам губернатор принял участие в заседании комитетов, и это позволило выработать конкретные предложения, которые вошли в постановление Совета Федерации. Мы некоторые предложения не только для Челябинской области разрабатывали, но и для регионов РФ. Я уверен, что Совет Федерации с его поддержкой и настроем все решит, поможет решить те проблемы, которые мы тут подняли", - сказал он журналистам.Ранее губернатор Текслер пояснял, что начато проектирование ряда важных объектов в сфере здравоохранения в регионе - в Златоусте и Магнитогорске, где появятся многопрофильные больницы. Каждая из них будет рассчитана на 650 коек.
https://ria.ru/20210330/bolnitsy-1603470981.html
https://ria.ru/20210318/blagoustroystvo-1601822332.html
https://ria.ru/20210225/chelyabinsk-1598908880.html
россия
магнитогорск
златоуст
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601629643_1012:275:3376:2048_1920x0_80_0_0_0a024f67f284b5108df929b59da64493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей текслер, валентина матвиенко, совет федерации рф, магнитогорск, златоуст, челябинская область

Совфед окажет поддержку Челябинской области в строительстве двух больниц

16:02 31.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 31 мар – РИА Новости. Предложения Челябинской области, касающиеся поддержки региона в социальной и экономической сфере, учтены в проекте постановления Совета Федерации, в том числе речь идет о строительстве многопрофильных больниц в Златоусте и Магнитогорске, сообщил в среду губернатор Алексей Текслер.
С 29 по 31 марта в Совете Федерации проходят Дни Челябинской области. В среду состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и председателем законодательного собрания Челябинской области Владимиром Мякушем.
Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 15:31Челябинская область
В Челябинской области появятся две новые многопрофильные больницы
По словам Матвиенко, Челябинская область – важный регион для экономического развития страны и промышленности. Она отметила, что в рамках Дней Челябинской области в СФ шел заинтересованный диалог во всех комитетах.
Текслер в свою очередь подчеркнул значимость личного участия в обсуждении вопросов в рамках проведенных комитетов и отметил, что все предложения по оказанию поддержки региону в социально-экономическом развитии учтены в проекте постановления СФ.
"Сегодня постановление по итогам рассмотрения вопросов региона достаточно обширное и касается всех сфер. В первую очередь социальной сферы, есть конкретные решения, предложения – это и строительство новых больниц, и дополнительные деньги в инфраструктуру, ЖКХ, дороги, газификацию региона. Также обсуждали межбюджетные отношения, возможность индексации дотаций на выравнивание, которые позволяют субъекту получать больше средств, тоже здесь получили поддержку от Совета Федерации. Уверен, что вместе с Советом Федерации сможем эти вопросы продвинуть и в правительстве", - цитирует пресс-служба главы региона слова Текслера.
Челябинск - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 15:01Челябинская область
Жители Челябинской области смогут выбрать, какие парки благоустроят
Текслер добавил, что Дни Челябинской области в Совете Федерации прошли крайне успешно, главное – полезно и результативно. "Мы показали свои возможности. На всех комитетах отмечали наш опыт, и многие регионы взяли этот опыт на заметку", - уточнил он.
Председатель заксобрания региона Владимир Мякуш также отметил результативность прошедших в СФ Дней Челябинской области. "Сам губернатор принял участие в заседании комитетов, и это позволило выработать конкретные предложения, которые вошли в постановление Совета Федерации. Мы некоторые предложения не только для Челябинской области разрабатывали, но и для регионов РФ. Я уверен, что Совет Федерации с его поддержкой и настроем все решит, поможет решить те проблемы, которые мы тут подняли", - сказал он журналистам.
Ранее губернатор Текслер пояснял, что начато проектирование ряда важных объектов в сфере здравоохранения в регионе - в Златоусте и Магнитогорске, где появятся многопрофильные больницы. Каждая из них будет рассчитана на 650 коек.
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 13:07Челябинская область
Муниципалитеты Челябинской области получат доход от налога на самозанятых
 
Челябинская областьРоссияАлексей ТекслерВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМагнитогорскЗлатоустЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
01:05Познер сообщил, что находится под защитой полиции
Лента новостейМолния