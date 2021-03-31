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Путин назвал доходную базу в регионах во многом нестабильной
Путин назвал доходную базу в регионах во многом нестабильной
Тенденции к восстановлению экономики России только закрепляются, доходная база в регионах еще во многом нестабильна, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:06
2021-03-31T16:22
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Тенденции к восстановлению экономики России только закрепляются, доходная база в регионах еще во многом нестабильна, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду."Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются, мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна", - сказал Путин.Он отметил, что хотел бы услышать от губернаторов анализ состояния дел в регионах, предложения по стабилизации региональных финансов и повышению темпов экономического роста.Он также напомнил, что кабмину было поручено подготовить концепцию программы инфраструктурного развития регионов и проработать вопросы ее финансирования.ВВП РФ по итогам 2020 года снизился на 3,1%, в текущем году Минэкономразвития ожидает восстановления экономики на уровне 3,3%. Однако ожидается, что министерство в ближайшее время уточнит свой прогноз.
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россия, экономика, владимир путин

Путин назвал доходную базу в регионах во многом нестабильной

16:06 31.03.2021 (обновлено: 16:22 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Тенденции к восстановлению экономики России только закрепляются, доходная база в регионах еще во многом нестабильна, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.
"Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются, мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна", - сказал Путин.
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Он также напомнил, что кабмину было поручено подготовить концепцию программы инфраструктурного развития регионов и проработать вопросы ее финансирования.
ВВП РФ по итогам 2020 года снизился на 3,1%, в текущем году Минэкономразвития ожидает восстановления экономики на уровне 3,3%. Однако ожидается, что министерство в ближайшее время уточнит свой прогноз.
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