https://ria.ru/20210331/baza-1603652114.html

Путин назвал доходную базу в регионах во многом нестабильной

Путин назвал доходную базу в регионах во многом нестабильной

Тенденции к восстановлению экономики России только закрепляются, доходная база в регионах еще во многом нестабильна, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:06

2021-03-31T16:06

2021-03-31T16:22

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Тенденции к восстановлению экономики России только закрепляются, доходная база в регионах еще во многом нестабильна, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду."Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются, мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна", - сказал Путин.Он отметил, что хотел бы услышать от губернаторов анализ состояния дел в регионах, предложения по стабилизации региональных финансов и повышению темпов экономического роста.Он также напомнил, что кабмину было поручено подготовить концепцию программы инфраструктурного развития регионов и проработать вопросы ее финансирования.ВВП РФ по итогам 2020 года снизился на 3,1%, в текущем году Минэкономразвития ожидает восстановления экономики на уровне 3,3%. Однако ожидается, что министерство в ближайшее время уточнит свой прогноз.

https://ria.ru/20210331/kapitalizm-1603633453.html

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россия, экономика, владимир путин