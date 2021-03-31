https://ria.ru/20210331/armeniya-1603623412.html

В Армении подал в отставку министр, напавший на журналиста

В Армении подал в отставку министр, напавший на журналиста

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, напавший 18 марта на журналиста в одном из ереванских кафе, заявил в среду, что уходит в... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:05

2021-03-31T14:05

2021-03-31T14:18

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости. Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, напавший 18 марта на журналиста в одном из ереванских кафе, заявил в среду, что уходит в отставку.Министр отметил, что как высокопоставленный чиновник, представляющий страну на международной арене, он обязан служить собственным опытом примером для общества.Аршакян дважды за месяц оказывался в центре скандалов. В конце февраля недовольство в соцсетях вызвали фотографии армянского павильона на международной оружейной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, где были разложены буклеты, но отсутствовали образцы техники и вооружений. Пользователи обвинили в бездействии ответственных лиц, в частности, министра высокотехнологической промышленности.Восемнадцатого марта журналист Пайлак Фаградян обвинил Аршакяна в нападении. Он сообщил, что инцидент произошел в одном из ереванских кафе. По словам представителя СМИ, негодование Аршакяна вызвал вопрос, что он делает в заведении в рабочее время. По словам Фаградяна, министр напал на него, повредил компьютер. Видео инцидента выложил у себя Telegram-канал Mediaport. Генпрокуратура передала заявление о нападении в Специальную следственную службу.

https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html

https://ria.ru/20210328/med-1603213048.html

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в мире, армения