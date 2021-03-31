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В Армении подал в отставку министр, напавший на журналиста
В Армении подал в отставку министр, напавший на журналиста
Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, напавший 18 марта на журналиста в одном из ереванских кафе, заявил в среду, что уходит в... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:05
2021-03-31T14:18
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости. Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, напавший 18 марта на журналиста в одном из ереванских кафе, заявил в среду, что уходит в отставку.Министр отметил, что как высокопоставленный чиновник, представляющий страну на международной арене, он обязан служить собственным опытом примером для общества.Аршакян дважды за месяц оказывался в центре скандалов. В конце февраля недовольство в соцсетях вызвали фотографии армянского павильона на международной оружейной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, где были разложены буклеты, но отсутствовали образцы техники и вооружений. Пользователи обвинили в бездействии ответственных лиц, в частности, министра высокотехнологической промышленности.Восемнадцатого марта журналист Пайлак Фаградян обвинил Аршакяна в нападении. Он сообщил, что инцидент произошел в одном из ереванских кафе. По словам представителя СМИ, негодование Аршакяна вызвал вопрос, что он делает в заведении в рабочее время. По словам Фаградяна, министр напал на него, повредил компьютер. Видео инцидента выложил у себя Telegram-канал Mediaport. Генпрокуратура передала заявление о нападении в Специальную следственную службу.
https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html
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в мире, армения

В Армении подал в отставку министр, напавший на журналиста

14:05 31.03.2021 (обновлено: 14:18 31.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцМинистр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян
Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости. Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, напавший 18 марта на журналиста в одном из ереванских кафе, заявил в среду, что уходит в отставку.

"Дорогие соотечественники. Сегодня мой последний рабочий день в качестве министра высокотехнологической промышленности. Как гражданин Республики Армения считаю недопустимым применение должностным лицом насилия против любого гражданина, мы обязаны идти по пути построения общества без насилия", - написал Аршакян в Facebook.

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Министр отметил, что как высокопоставленный чиновник, представляющий страну на международной арене, он обязан служить собственным опытом примером для общества.

"Таким образом, я выражаю свою нетерпимость к насилию как психологическому, так и физическому. Я надеюсь, что произошедшее послужит уроком для нашего общества, и мы будем чуть больше любить друг друга, уважать право каждого человека на частную жизнь, семейную жизнь", - отметил министр.

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Аршакян дважды за месяц оказывался в центре скандалов. В конце февраля недовольство в соцсетях вызвали фотографии армянского павильона на международной оружейной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, где были разложены буклеты, но отсутствовали образцы техники и вооружений. Пользователи обвинили в бездействии ответственных лиц, в частности, министра высокотехнологической промышленности.
Восемнадцатого марта журналист Пайлак Фаградян обвинил Аршакяна в нападении. Он сообщил, что инцидент произошел в одном из ереванских кафе. По словам представителя СМИ, негодование Аршакяна вызвал вопрос, что он делает в заведении в рабочее время. По словам Фаградяна, министр напал на него, повредил компьютер. Видео инцидента выложил у себя Telegram-канал Mediaport. Генпрокуратура передала заявление о нападении в Специальную следственную службу.
 
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