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Жителя Воронежа заподозрили в реабилитации нацизма в соцсетях
Жителя Воронежа заподозрили в реабилитации нацизма в соцсетях
СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Воронежа, который разместил в соцсети материалы, положительно оценивающие действия нацистских... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:29
2021-03-30T16:29
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Воронежа, который разместил в соцсети материалы, положительно оценивающие действия нацистских преступников, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.По данным СК, в январе 2021 года мужчина на личной странице в соцсети разместил публикации аналогичного характера.Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.Подозреваемый был задержан, на допросе он дал признательные показания. В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Ход следствия взят на личный контроль руководителем регионального управления СК.
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следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

Жителя Воронежа заподозрили в реабилитации нацизма в соцсетях

16:29 30.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Воронежа, который разместил в соцсети материалы, положительно оценивающие действия нацистских преступников, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"В конце декабря 2019 года 26-летний уроженец Ярославской области, находясь на территории Воронежа, используя свою учетную запись в социальной сети, разместил в публичном доступе материал с текстом, фотоизображением и аудиозаписью, которые, согласно экспертному исследованию, содержат признаки положительной оценки деяний нацистских преступников 1939-1945 годов, официально признанных таковыми и осужденных в ходе Нюрнбергского процесса", - говорится в сообщении.
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По данным СК, в январе 2021 года мужчина на личной странице в соцсети разместил публикации аналогичного характера.
"Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сообщает следствие.
Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Подозреваемый был задержан, на допросе он дал признательные показания. В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Ход следствия взят на личный контроль руководителем регионального управления СК.
 
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