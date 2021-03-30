https://ria.ru/20210330/voronezh-1603482045.html

Жителя Воронежа заподозрили в реабилитации нацизма в соцсетях

Жителя Воронежа заподозрили в реабилитации нацизма в соцсетях

СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Воронежа, который разместил в соцсети материалы, положительно оценивающие действия нацистских... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:29

2021-03-30T16:29

2021-03-30T16:29

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Воронежа, который разместил в соцсети материалы, положительно оценивающие действия нацистских преступников, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.По данным СК, в январе 2021 года мужчина на личной странице в соцсети разместил публикации аналогичного характера.Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.Подозреваемый был задержан, на допросе он дал признательные показания. В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Ход следствия взят на личный контроль руководителем регионального управления СК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/veteran-1601654637.html

воронеж

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия