Жителя Воронежа заподозрили в реабилитации нацизма в соцсетях
"В конце декабря 2019 года 26-летний уроженец Ярославской области, находясь на территории Воронежа, используя свою учетную запись в социальной сети, разместил в публичном доступе материал с текстом, фотоизображением и аудиозаписью, которые, согласно экспертному исследованию, содержат признаки положительной оценки деяний нацистских преступников 1939-1945 годов, официально признанных таковыми и осужденных в ходе Нюрнбергского процесса", - говорится в сообщении.
17 марта, 15:02Оскорбление ветерана приравняли к реабилитации нацизма
По данным СК, в январе 2021 года мужчина на личной странице в соцсети разместил публикации аналогичного характера.
"Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сообщает следствие.
Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Подозреваемый был задержан, на допросе он дал признательные показания. В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Ход следствия взят на личный контроль руководителем регионального управления СК.