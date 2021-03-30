Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/videomost-moskva-minsk-1603434030.html
Видеомост Москва - Минск ко Дню единения народов Беларуси и России
Видеомост Москва - Минск ко Дню единения народов Беларуси и России
РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:48
2021-03-30T12:48
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1603434030.jpg?1617097722
2 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится торжественное собрание в формате видеомоста Москва - Минск на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности" с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля.Задать вопросВ мероприятии примут участие: - представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, экспертного сообщества, средств массовой информации, общественные и политические деятели.В программе - экспертные обсуждения по следующим направлениям: "Единое правовое пространство, оборона и безопасность - фундамент Союзного государства"; "Экономический потенциал Союзного государства: состояние и пути развития"; "Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Видеомост Москва - Минск ко Дню единения народов Беларуси и России

12:48 30.03.2021
 
Читать ria.ru в
2 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится торжественное собрание в формате видеомоста Москва - Минск на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности" с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля.

Задать вопрос

В мероприятии примут участие:
- представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, экспертного сообщества, средств массовой информации, общественные и политические деятели.

В программе - экспертные обсуждения по следующим направлениям: "Единое правовое пространство, оборона и безопасность - фундамент Союзного государства"; "Экономический потенциал Союзного государства: состояние и пути развития"; "Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Официальный курс евро на среду снизился на 47 копеек
13:06Шведская газета назвала преимущества России в случае конфликта с НАТО
13:06В посольстве России в Австралии предупредили об ответных мерах на санкции
13:04Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море
13:02В Петрозаводске поймали рысь
12:59Найдено лекарство, замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
Лента новостейМолния