Видеомост Москва - Минск ко Дню единения народов Беларуси и России
2 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится торжественное собрание в формате видеомоста Москва - Минск на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности" с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля.
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В мероприятии примут участие:
- представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, экспертного сообщества, средств массовой информации, общественные и политические деятели.
В программе - экспертные обсуждения по следующим направлениям: "Единое правовое пространство, оборона и безопасность - фундамент Союзного государства"; "Экономический потенциал Союзного государства: состояние и пути развития"; "Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
В мероприятии примут участие:
- представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, экспертного сообщества, средств массовой информации, общественные и политические деятели.
В программе - экспертные обсуждения по следующим направлениям: "Единое правовое пространство, оборона и безопасность - фундамент Союзного государства"; "Экономический потенциал Союзного государства: состояние и пути развития"; "Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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