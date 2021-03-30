https://ria.ru/20210330/videomost-moskva-minsk-1603434030.html

Видеомост Москва - Минск ко Дню единения народов Беларуси и России

Видеомост Москва - Минск ко Дню единения народов Беларуси и России

РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:48

2021-03-30T12:48

2021-03-30T12:48

анонсы

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2 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится торжественное собрание в формате видеомоста Москва - Минск на тему: "Союзное государство: открывая новые возможности" с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА, приуроченное ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля.Задать вопросВ мероприятии примут участие: - представители органов исполнительной власти России и государственного управления Беларуси, экспертного сообщества, средств массовой информации, общественные и политические деятели.В программе - экспертные обсуждения по следующим направлениям: "Единое правовое пространство, оборона и безопасность - фундамент Союзного государства"; "Экономический потенциал Союзного государства: состояние и пути развития"; "Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы