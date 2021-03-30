https://ria.ru/20210330/vaktsinatsiya-1603523087.html
В Минздраве обсуждают возможность вакцинации от COVID-19 при беременности
В Минздраве обсуждают возможность вакцинации от COVID-19 при беременности
Минздрав РФ только начинает обсуждать формат использования вакцины от коронавируса во время беременности, рассказал глава министерства Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:39
2021-03-30T19:39
2021-03-30T19:39
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БАРНАУЛ, 30 мар - РИА Новости. Минздрав РФ только начинает обсуждать формат использования вакцины от коронавируса во время беременности, рассказал глава министерства Михаил Мурашко.По его словам, в настоящее время акушеры-гинекологи рекомендуют пройти вакцинацию женщинам, планирующими беременность, поскольку на поздних сроках беременности, в третьем триместре, пациентки часто тяжело заболевают.Министр добавил, что целесообразно пройти вакцинацию до наступления беременности.
https://ria.ru/20210324/privivki-1602645183.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество