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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603491870.html
Додон намерен обсудить поставку "Спутника V" в Молдавию
Додон намерен обсудить поставку "Спутника V" в Молдавию
Экс-президент Молдавии и лидер Соцпартии Игорь Додон сообщил, что на этой неделе посетит Москву, где планирует обсудить поставку в республику вакцины "Спутник... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:13
2021-03-30T17:13
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
майя санду
коронавирусы
игорь додон
the lancet
здоровье - общество
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КИШИНЕВ, 30 мар – РИА Новости. Экс-президент Молдавии и лидер Соцпартии Игорь Додон сообщил, что на этой неделе посетит Москву, где планирует обсудить поставку в республику вакцины "Спутник V".Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь получить вакцину "Спутник V"."Провел сегодня заседание парламентской фракции Соцпартии, где мы проанализировали сложное социально-политическое и экономическое положение в стране, эпидемиологическую ситуацию и действия, которые необходимо предпринять для преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся. Доставка в нашу страну российской вакцины "Спутник V" станет главной темой обсуждений, которые я проведу в Москве на этой неделе", - написал Додон на своей странице в Facebook.По его словам, основной приоритет на сегодня – это здоровье и жизнь людей, обеспечение страны вакциной и проведение массовой вакцинации.Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, майя санду, коронавирусы, игорь додон, the lancet, здоровье - общество, astrazeneca , владимир путин, москва, молдавия, в мире

Додон намерен обсудить поставку "Спутника V" в Молдавию

17:13 30.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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КИШИНЕВ, 30 мар – РИА Новости. Экс-президент Молдавии и лидер Соцпартии Игорь Додон сообщил, что на этой неделе посетит Москву, где планирует обсудить поставку в республику вакцины "Спутник V".
Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь получить вакцину "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Провел сегодня заседание парламентской фракции Соцпартии, где мы проанализировали сложное социально-политическое и экономическое положение в стране, эпидемиологическую ситуацию и действия, которые необходимо предпринять для преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся. Доставка в нашу страну российской вакцины "Спутник V" станет главной темой обсуждений, которые я проведу в Москве на этой неделе", - написал Додон на своей странице в Facebook.
По его словам, основной приоритет на сегодня – это здоровье и жизнь людей, обеспечение страны вакциной и проведение массовой вакцинации.
Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Майя СандуКоронавирусыИгорь ДодонThe LancetЗдоровье - ОбществоAstraZenecaВладимир ПутинМоскваМолдавияВ мире
 
 
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