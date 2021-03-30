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Додон намерен обсудить поставку "Спутника V" в Молдавию

Додон намерен обсудить поставку "Спутника V" в Молдавию

Экс-президент Молдавии и лидер Соцпартии Игорь Додон сообщил, что на этой неделе посетит Москву, где планирует обсудить поставку в республику вакцины "Спутник... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:13

2021-03-30T17:13

2021-03-30T17:13

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

майя санду

коронавирусы

игорь додон

the lancet

здоровье - общество

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КИШИНЕВ, 30 мар – РИА Новости. Экс-президент Молдавии и лидер Соцпартии Игорь Додон сообщил, что на этой неделе посетит Москву, где планирует обсудить поставку в республику вакцины "Спутник V".Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь получить вакцину "Спутник V"."Провел сегодня заседание парламентской фракции Соцпартии, где мы проанализировали сложное социально-политическое и экономическое положение в стране, эпидемиологическую ситуацию и действия, которые необходимо предпринять для преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся. Доставка в нашу страну российской вакцины "Спутник V" станет главной темой обсуждений, которые я проведу в Москве на этой неделе", - написал Додон на своей странице в Facebook.По его словам, основной приоритет на сегодня – это здоровье и жизнь людей, обеспечение страны вакциной и проведение массовой вакцинации.Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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