Додон намерен обсудить поставку "Спутника V" в Молдавию
КИШИНЕВ, 30 мар – РИА Новости. Экс-президент Молдавии и лидер Соцпартии Игорь Додон сообщил, что на этой неделе посетит Москву, где планирует обсудить поставку в республику вакцины "Спутник V".
Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь получить вакцину "Спутник V".
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Провел сегодня заседание парламентской фракции Соцпартии, где мы проанализировали сложное социально-политическое и экономическое положение в стране, эпидемиологическую ситуацию и действия, которые необходимо предпринять для преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся. Доставка в нашу страну российской вакцины "Спутник V" станет главной темой обсуждений, которые я проведу в Москве на этой неделе", - написал Додон на своей странице в Facebook.
По его словам, основной приоритет на сегодня – это здоровье и жизнь людей, обеспечение страны вакциной и проведение массовой вакцинации.
Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.