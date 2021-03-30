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В Кремле оценили ситуацию с поставками российских вакцин за рубеж

В Кремле оценили ситуацию с поставками российских вакцин за рубеж

Поставки российских вакцин от COVID за рубеж будут расти по мере наращивания производства и удовлетворения внутреннего спроса, заявил журналистам... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:22

2021-03-30T13:22

2021-03-30T13:28

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Поставки российских вакцин от COVID за рубеж будут расти по мере наращивания производства и удовлетворения внутреннего спроса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Спрос на российские вакцины велик, за границей велик спрос на российскую вакцину "Спутник", несмотря ни на что имидж этой вакцины и доверие к этой вакцине абсолютно безупречны, и это оправданно. По мере того, как будет наращиваться производство, разумеется, будет в большей степени удовлетворяться спрос и зарубежных потребителей", - добавил Песков.В то же время, абсолютным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцине, подчеркнул представитель Кремля.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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