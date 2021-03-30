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В Кремле оценили ситуацию с поставками российских вакцин за рубеж
В Кремле оценили ситуацию с поставками российских вакцин за рубеж
Поставки российских вакцин от COVID за рубеж будут расти по мере наращивания производства и удовлетворения внутреннего спроса, заявил журналистам... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:22
2021-03-30T13:28
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Поставки российских вакцин от COVID за рубеж будут расти по мере наращивания производства и удовлетворения внутреннего спроса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Спрос на российские вакцины велик, за границей велик спрос на российскую вакцину "Спутник", несмотря ни на что имидж этой вакцины и доверие к этой вакцине абсолютно безупречны, и это оправданно. По мере того, как будет наращиваться производство, разумеется, будет в большей степени удовлетворяться спрос и зарубежных потребителей", - добавил Песков.В то же время, абсолютным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцине, подчеркнул представитель Кремля.
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дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире

В Кремле оценили ситуацию с поставками российских вакцин за рубеж

13:22 30.03.2021 (обновлено: 13:28 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Поставки российских вакцин от COVID за рубеж будут расти по мере наращивания производства и удовлетворения внутреннего спроса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Спрос на российские вакцины велик, за границей велик спрос на российскую вакцину "Спутник", несмотря ни на что имидж этой вакцины и доверие к этой вакцине абсолютно безупречны, и это оправданно. По мере того, как будет наращиваться производство, разумеется, будет в большей степени удовлетворяться спрос и зарубежных потребителей", - добавил Песков.
В то же время, абсолютным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцине, подчеркнул представитель Кремля.
 
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