Мужчина, погибший при взрыве в Татарстане, угрожал уничтожить квартиру
© Фото : ГУ МЧС по Республике ТатарстанНа месте взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске, Татарстан
© Фото : ГУ МЧС по Республике Татарстан
КАЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Родственники погибшего при обрушении нескольких квартир в жилом доме в Зеленодольске в день трагедии доставили его в психоневрологический диспансер из-за злоупотребления алкоголем и угроз уничтожить квартиру, но сотрудники диспансера отказали в госпитализации, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану, указывая, что в связи с произошедшим возбуждены еще два уголовных дела.
По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажке на улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной – на восьмом этаже. Один человек погиб на месте, шесть пострадали. Во вторник пострадавшая женщина скончалась в больнице.
"На месте происшествия скончался 87-летний мужчина… По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что по факту происшествия возбуждено еще два уголовных дела: по статьям "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "халатность". Ранее было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Уголовные дела соединены в одно производство.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия. С целью установления причин назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.