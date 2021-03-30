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Биография Александра Трембицкого
Биография Александра Трембицкого
Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:45
2021-03-30T14:45
2021-03-30T14:45
александр трембицкий
отставки и назначения - новости
справки
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Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. В 1987 году окончил Кубанский сельхозинститут (ныне Кубанский государственный аграрный университет), прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по программе – "Экологический менеджмент и аудит". В 2002-2006 годах возглавлял отдел контроля и сопровождения процедур финансового оздоровления и банкротства департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края, был первым заместителем главы краевого департамента по транспорту и связи края.В 2006-2010 годах возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю Краснодарского края.С марта 2010 года был руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.С октября 2012 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.30 марта 2021 года стало известно, что Александр Трембицкий назначен руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Сын Трембицкого – Александр Александрович Трембицкий – заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр трембицкий, отставки и назначения - новости, справки
Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года
в городе Усть-Лабинске Краснодарского края.
В 1987 году окончил
Кубанский сельхозинститут (ныне Кубанский государственный аграрный университет), прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по программе – "Экологический менеджмент и аудит".
В 2002-2006 годах возглавлял отдел контроля и сопровождения процедур финансового оздоровления и банкротства департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края, был первым заместителем главы краевого департамента по транспорту и связи края.
В 2006-2010 годах возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю Краснодарского края.
С марта 2010 года был руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
С октября 2012 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
30 марта 2021 года стало известно, что Александр Трембицкий назначен
руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Сын Трембицкого
– Александр Александрович Трембицкий
– заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников