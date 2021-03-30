https://ria.ru/20210330/trembitskiy-1603460350.html

Биография Александра Трембицкого

Биография Александра Трембицкого

Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:45

2021-03-30T14:45

2021-03-30T14:45

александр трембицкий

отставки и назначения - новости

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Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. В 1987 году окончил Кубанский сельхозинститут (ныне Кубанский государственный аграрный университет), прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по программе – "Экологический менеджмент и аудит". В 2002-2006 годах возглавлял отдел контроля и сопровождения процедур финансового оздоровления и банкротства департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края, был первым заместителем главы краевого департамента по транспорту и связи края.В 2006-2010 годах возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю Краснодарского края.С марта 2010 года был руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.С октября 2012 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.30 марта 2021 года стало известно, что Александр Трембицкий назначен руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Сын Трембицкого – Александр Александрович Трембицкий – заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр трембицкий, отставки и назначения - новости, справки