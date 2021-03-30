https://ria.ru/20210330/sergey-nikonenko-1603491062.html

Творческая встреча с народным артистом России Сергеем Никоненко

Творческая встреча с народным артистом России Сергеем Никоненко

5 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России, кинорежиссером, сценаристом Сергеем НИКОНЕНКО, приуроченная к отмечаемому 16 апреля 80-летнему юбилею.

2021-03-30T17:05

2021-03-30T17:05

2021-03-30T17:05

анонсы

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Задать вопросСыгравший множество разноплановых ролей артист остается для зрителей исключительно положительным героем, символом надежности и справедливости, "главным милиционером страны".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы