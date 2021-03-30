https://ria.ru/20210330/sergey-nikonenko-1603491062.html
Творческая встреча с народным артистом России Сергеем Никоненко
Творческая встреча с народным артистом России Сергеем Никоненко
5 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России, кинорежиссером, сценаристом Сергеем НИКОНЕНКО, приуроченная к отмечаемому 16 апреля 80-летнему юбилею.
2021-03-30T17:05
2021-03-30T17:05
2021-03-30T17:05
анонсы
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Творческая встреча с народным артистом России Сергеем Никоненко
5 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России, кинорежиссером, сценаристом Сергеем НИКОНЕНКО, приуроченная к отмечаемому 16 апреля 80-летнему юбилею.